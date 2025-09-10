Pallacanestro Cantù in Serie A, il tifo dell’Amministrazione comunale

La sindaca di Seveso, Alessia Borroni, accompagnata dall’assessore allo Sport Marco Mastrandrea è stata al PalaPrealpi per incontrare la prima squadra della Pallacanestro Cantù che dal 2023 si allena in città e che da ottobre, a distanza di quattro anni dall’ultima volta, parteciperà al massimo campionato italiano di serie A dopo la promozione conquistata in primavera.

Pallacanestro Cantù in Serie A

E’ stata l’occasione per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dare un “in bocca al lupo” a staff tecnico e atleti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Il più vicino è previsto a Desio al PalaFitLine (“casa” dell’Acqua San Bernardo per i match casalinghi almeno per tutta la prossima stagione) nel fine settimana in arrivo. La Pallacanestro Cantù parteciperà infatti alla Rimadesio Lombardia Cup sabato 13 e domenica 14 con Pallacanestro Varese, Vanoli Cremona e Blu Basket Bergamo. L’esordio in LBA invece è fissato a Trento domenica 5 ottobre. Il segretario Luca Rossini ha donato alla sindaca Borroni e all’assessore Mastrandrea la canotta ufficiale della promozione.

La sindaca: “Continuate così!”