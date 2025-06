Nella palestra della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di Cesano Maderno si è tenuta la quarta edizione della "12 ore no stop volley" organizzata da L'Arca Volley di Cesano Maderno con il patrocinio della Pgs (Polisportive giovanili salesiane) e del Comune di Cesano Maderno e aperta a squadre delle categorie Under 14 e Under 16.

Pallavolo che passione, quarta "12 ore no stop volley"

Alla manifestazione hanno partecipato sei società per un totale di otto squadre: Audax Corsico, Basiglio Volley, Csd Desio, Fulgor Garbagnate, Pob Cesano Maderno e L'Arca Volley Cesano Maderno. Per la categoria U14 l'Audax ha conquistato il primo posto, mentre la Pob si è aggiudicata il primo posto della categoria U16.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

E' stata una giornata di sport e divertimento in cui tutte le squadre si sono cimentate in partite avvincenti punto a punto, nonostante il caldo abbia messo a dura prova la resistenza delle ragazze.

Un premio a tutte le squadre

La giornata si è conclusa con la premiazione di tutte le squadre da parte dell'assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi. La presidente Caterina Musolino e tutta la società L'Arca Volley, molto soddisfatte della manifestazione, ringraziano "tutti i partecipanti e il Comune di Cesano Maderno per la riuscita della manifestazione" e danno appuntamento "al prossimo anno per la quinta edizione".