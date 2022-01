Palloncino da Monguzzo atterra a Tregasio

Triuggio

Lanciato da una bimba con la letterina di Babbo Natale è stato raccolto da una coppia che ha soddisfatto il suo desiderio.

Una favola di Natale ai tempi dei social. Il palloncino lanciato da una bimba di 10 anni a Monguzzo con la letterina per Babbo Natale è atterrato nei campi di Tregasio, frazione di Triuggio.

Palloncino

Il palloncino lanciato da Ilaria, 10 anni, ha percorso 18 chilometri prima di atterrare nei campi di Tregasio, dietro Cascina Borgonuovo, dove l’ha trovato Simone Panizzo, carabiniere in servizio presso la caserma di Biassono: "Io e la mia fidanzata Annalisa stavamo passeggiando con la nostra cagnolina Carlotta quando abbiamo notato un palloncino giallo - racconta Simone - Quando ci siamo avvicinati abbiamo notato che c’era attaccato un messaggio".

Una lettera per Babbo Natale

"Caro Babbo Natale, mi chiamo Ilaria, ho 10 anni e abito a Monguzzo. Dato che quest’anno sono stata brava, mi piacerebbe ricevere l’astuccio delle penne colorate Stabilo". La letterina però non era completa: mancava il cognome della famiglia. L'idea di Simone e della sua compagna è stata quella di far arrivare il regalo alla bimba e per questo hanno chiesto aiuto ai social. In men che non si dica tutti i tasselli del puzzle sono stati messi insieme, grazie alla forza della condivisione.

L'aiuto dei social

"Arrivati a casa ci siamo subito attivati per la ricerca di questa bambina" spiega Simone. È Annalisa a mettere un appello su Facebook nel gruppo Sei di Monguzzo se...?: "Chiediamo se qualcuno di voi può aiutarci a far recapitare ai genitori di Ilaria (visto che non conosciamo il cognome) il tanto desiderato regalo da parte di Babbo Natale".

"Grazie a Facebook i cittadini del Comune di Monguzzo si sono anche loro attivati quasi immediatamente per la ricerca e il giorno dopo avevamo già il numero di telefono della mamma di Ilaria - conclude Simone - Ci siamo accordati telefonicamente e, nei giorni scorsi, siamo andati a Monguzzo dalla famiglia che ci ha accolti in casa e abbiamo consegnato il regalo".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 gennaio 2022.