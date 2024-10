Panchina bianca a Villa Raverio per ricordare i morti sul lavoro

Una panchina bianca in ricordo di chi ha perso la vita sul luogo di lavoro. Sarà installata a Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, vicino al monumento dedicato alle morti bianche all’interno del «Giardino incantato» di via Mandioni e allo sportello Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) di via Pascoli.

La decisione unanime in Aula

Un simbolo, già presente in una lunga lista di comuni italiani, per ricordare e commemorare le vittime e insieme per sensibilizzare la cittadinanza su una piaga, quale è quella degli infortuni mortali sul lavoro, che solo nei primi sette mesi del 2024 ha contato 577 croci lungo lo Stivale, sette nella provincia di Monza e Brianza.

A volerla è l’intero Consiglio comunale di Besana che ha votato all’unanimità una mozione congiunta, risultato della sintesi di due proposte «gemelle» presentate da maggioranza (in particolare dal capogruppo della Lega Davide Bruscagin) e opposizione. Il documento parte dall’assunto voluto dal centrosinistra: l’aumento degli infortuni sul lavoro non è «una fatalità», ma la conseguenza anche di politiche che negli anni hanno, da una parte, incoraggiato «contratti precari, flessibili e privi di alcuna stabilizzazione», dall’altra depotenziato «presidi territoriali che svolgono funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della cultura della salute e della sicurezza». Per continuare con i riflettori accesi dal centrodestra sull’impegno già dimostrato in città a tutela dei lavoratori, quindi lo spazio comunale messo gratuitamente a disposizione di Anmil per il servizio, sempre gratuito, di supporto a chi è incorso in incidenti sul luogo del lavoro, residente a Besana e nei comuni limitrofi. E il monumento all’interno del parco di via Mandioni, quest’ultimo luogo scelto per ospitare la panchina, bianca come il colore che comunemente definisce le morti sul lavoro in quanto prive di una mano direttamente responsabile dell'incidente.

L'impegno di sindaco e Giunta

L’impegno assunto dal sindaco di Besana Emanuele Pozzoli e dalla sua Giunta con il disco verde alla mozione va poi oltre: sollecitare Governo e Regione «affinché, nei loro prossimi bilanci, incrementino gli stanziamenti rivolti alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro e alla formazione del personale addetto» in modo da «implementare e rafforzare anche a Monza e Brianza i presidi di controllo della sicurezza sul lavoro».