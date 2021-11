Panchina rossa, letture e musica per dire basta alla violenza sulle donne

A Lentate

Si è concluso oggi il ricco programma promosso dall'Amministrazione comunale per sensibilizzare sul tema.

Letture in biblioteca per sensibilizzare i più piccoli, un’esibizione musicale e l’inaugurazione della panchina rossa di Birago. Si sono concluse oggi, sabato 27 novembre 2021, le iniziative lentatesi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Letture e musica a Camnago

Al mattino le «Amiche della biblioteca» hanno proposto le letture «Bambine coraggiose», coinvolgendo attivamente alcuni bambini. Nella sala conferenze del Centro civico Terragni si è invece esibito il trio musicale tutto al femminile di Sara Lupi.

Inaugurata la panchina rossa a Birago

Poi da Camnago ci si è spostati a Birago, in via Monte Grappa. Davanti alla chiesetta dei Santi Giorgio, Eusebio e Maccabei il sindaco Laura Ferrari e l’assessore alle Pari opportunità Barbara Russo hanno inaugurato la quarta panchina rossa del territorio, dopo quelle posizionate a Lentate, Copreno e Camnago.