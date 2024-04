Panchine simbolo, colori e giochi: ecco il piazzale sognato dai ragazzi

Un vero e proprio salotto con tanto di sedute dedicate, piante, aiuole e un’area per lo svago. Il tutto accompagnato da... tanto colore.

Da parcheggio a "salotto" per i ragazzi

Ha preso forma il progetto del nuovo piazzale antistante la scuola secondaria di via Battisti, ad Agrate Brianza, ideato dal Consiglio comunale dei ragazzi. In passato un parcheggio, diventato poi un’area asfaltata chiusa al traffico, ora è finalmente stato consegnato a tutti gli effetti agli studenti.

Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi

Il progetto che, come detto, era stato presentato dal Consiglio comunale dei ragazzi all’attenzione dell’Amministrazione comunale e accolto in toto, ha previsto la posa di quattro grandi sedute in pietra dedicate a quattro temi molto cari in particolare alle nuove generazioni: sciente e innovazione, ambiente, letteratura, diritto all’istruzione. Con tanto di immagini e descrizioni.

I volti e le loro storie sulle panchine

In particolare la prima seduta è stata dedicata all’astrofisica Margherita Hack; la seconda alla giovane attivista per l’ambiente, Greta Thunberg; sulla seduta dedicata alla Letteratura spazio ad un passo del capolavoro "Il piccolo principe"; infine il tema del diritto all’istruzione con la figura di Malala Yousafzai, un'attivista e blogger pakistana, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace.

"Alle sedute si aggiungono nuove piante e in particolare un Gelso (simbolo di Agrate, ndr) - ha spiegato l’assessore all’Istruzione Claudio Galli - E ancora, tre nuove fioriere dotate di irrigazione, un tavolo da ping pong, altri tavoli con alcuni giochi disegnati e una fontana che potrà essere utilizzata dai ragazzi per riempire le proprio borracce all’ingresso all’uscita da scuola".

Videocamere contro i vandali

Sull’asfalto come detto, tanto colore. A monitorare l’area alcune telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune per scongiurare, si spera, atti vandalici.

La consegna ai ragazzi

Martedì scorso, 23 aprile, una piccola cerimonia di consegna del nuovo piazzale alla presenza del Consiglio dei ragazzi, dell'insegnante Alessia Sala (referente del progetto), il sindaco Simone Sironi, gli assessori Claudio Galli, e Margherita Brambilla, la preside Maria Giordano con lo staff di direzione e i rappresentanti del consiglio di Istituto.