Pandemia e guerra: un convegno sul nuovo scenario econonomico e finanziario

“Per noi è molto importante aprire un percorso di confronto e di possibile collaborazione costruttiva con Assolombarda dal momento che ci troviamo in Brianza, zona in cui il sistema imprenditoriale è parte integrante del tessuto sociale. Considerato che Assolomabarda ha per ruolo ed importanza un punto di vista specifico sull’argomento, il contributo di Gianni Caimi, che ringrazio vivamente per la sua partecipazione, sarà molto importante per la discussione che andremo a sviluppare” .