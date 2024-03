Pannelli penzolanti a una decina di metri di altezza che incombono sui passanti. Una situazione di potenziale e grave pericolo portata nei giorni scorsi all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Vimercate dall’Associazione «2nove9». Un sodalizio che si occupa in particolare di prevenzione degli incidenti stradali e assistenza alle persone ferite a seguito di sinistri, ma che in realtà ha allargato il suo campo di azione anche alla segnalazione di potenziali situazioni di rischio per i cittadini.

Pannelli pericolanti sulla testa dei passanti

E questo sembra essere il caso anche della Galleria Marconi, nell’omonima piazza. Una struttura privata, ma ad uso pubblico con diversi esercizi commerciali e uffici distribuiti sui tre piani. Tra questi anche quelli della Polizia locale e di Offertasociale.

Roberto Cancedda, responsabile di «2nove9», ha immortalato la situazione della controsoffittatura della galleria, composta da pannelli pressati, alcuni dei quali staccatisi in parte dalla loro sede.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

«I pannelli in questione - si legge nella lettera inviata al sindaco Francesco Cereda, ai Vigili del fuoco e al comando della Polizia locale - sono costituiti da materiale pressato predisposto in lastre rettangolari aventi diversi centimetri di spessore che, cadendo da un'altezza di circa 10 metri, costituirebbero un serio pericolo e potrebbero determinare il ferimento o addirittura il decesso di eventuali utenti della strada in transito sia nella piazza che al primo piano dell'area commerciale».

Basta alzare lo sguardo per verificare effettivamente che sono decine i pannelli potenzialmente a rischio di caduta. Nella missiva Cancedda chiede quindi «un celere intervento per l'immediata interdizione al passaggio pubblico nell'area interessata, in attesa che questa venga interamente messa in sicurezza, unitamente al controllo della stabilità di tutti i pannelli, anche al piano terra, presenti nell'area commerciale e nelle sue pertinenze».

Nella mattinata di ieri, lunedì, a seguito della comunicazione, alcune delle aree più a rischio sono state transennate.