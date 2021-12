Musica

Simonetti, 17enne di Seveso, ha ottenuto un risultato prestigioso

Paolo si classifica terzo al premio Mia Martini. Simonetti, 17enne di Seveso, ha ottenuto un risultato prestigioso.

Terzo classificato nel premio dedicato a Mimì

Un vero e proprio successo per Paolo Simonetti, studente 17enne di Seveso che si è classificato al terzo posto del premio Mia Martini nella sezione cantanti emergenti. Un percorso che lo ha coinvolto sin dallo scorso gennaio e che lo ha portato ad esibirsi sul palco di Bagnara Calabra, paese natio di Mimì. Paolo, residente a Baruccana e studente di quarta in Marketing al Versari di Cesano Maderno, è allievo della scuola di musica Jupiter di Meda e seguito dall’insegnante Patrizia Conte. Il giovanissimo talento si era esibito già a Scalea lo scorso giugno ed è tornato in Calabria per la fase finale del concorso, accompagnato dal fratello Stefano.

Sul palco con "Senza un corpo"

Paolo aveva aderito al premio cantando una cover di Battiato. Dopo aver passato le selezioni, si è appunto recato a Scalea per la prima fase, per poi tornare a Bagnara Calabra per le finali. " Mi sono esibito cantando il mio inedito “Senza un corpo”, prodotta da Stefano Gerosa - ha spiegato - Eravamo in 13 e sono riuscito a rientrare tra i quattro finalisti. Sono stato colto di sorpresa, non mi aspettavo di finire tra i primi quattro, anche per la bravura di tutti gli altri cantanti in gara".