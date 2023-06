Papà separato, sfrattato: "Dopo il divorzio lo stipendio è dimezzato, non riesco a pagare l'affitto"

Sfratto esecutivo per un giussanese: dovrà lasciare la casa a Birone, di proprietà della parrocchia, perchè da oltre un anno e mezzo non riesce più a pagare l'affitto.

Alessandro V., 50 anni, di Giussano, da due anni è separato e questa nuova condizione ha cambiato letteralmente la sua vita. Da un anno e mezzo non paga più l'affitto, perchè metà del suo stipendio va ai figli che stanno con la madre e ora rischia seriamente lo sfratto, dalla casa parrocchiale in cui vive, a Birone.

«Ho perso la mia famiglia e ora anche la mia abitazione - racconta - E' arrivato lo sfratto esecutivo: la parrocchia Santo Stefano rivuole la casa, perchè da ormai un anno e mezzo non riesco più a versare i 550 euro di canone d'affitto. Purtroppo il mio stipendio non basta, metà serve a pagare gli alimenti ai miei tre figli, di cui due minorenni. Da due anni se ne sono andati con il nuovo compagno di mia moglie. Mi restano 500 euro, che non mi bastano per vivere e per l'affitto. Speravo nell'aiuto della Chiesa: so di avere molti arretrati, ma sono in grande difficoltà da quando mia moglie se n'è andata con un altro, dopo 25 anni di matrimonio. Mi sono rivolto anche ai Servizi sociali del Comune per cercare sostegno. Sono rimasto solo, io e il mio cane. Purtroppo la vita dei papà separati è molto difficile, soprattutto dal punto di vista economico. Oltre al trauma psicologico bisogna fare i conti con le spese. Non è facile».