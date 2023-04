A Desio papà volontari riparano le bici e le donano. L'iniziativa nasce da una grande passione: quella della bicicletta e dalla volontà di aiutare il prossimo.

L'iniziativa di un gruppo di papà volontari

Roberto Vitali parla a nome di un gruppo di papà desiani, volontari dell’associazione AbcDesio, associata a Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che hanno deciso di donare il loro tempo alla riparazione delle biciclette per chi ne ha bisogno. Una volta a settimana si ritrovano per sistemare vecchie biciclette donate. E’ un’attività nata spontaneamente un paio di anni fa, che è diventata un’abitudine:

"Parte da noi e dalla volontà di aiutare i ragazzi dandogli le bici se ne hanno bisogno".

La consegna delle bici è un momento di festa

La consegna delle biciclette diventa spesso un momento di festa: i papà indossano parrucche e nasi rossi, per regalare dei sorrisi ai bambini. Un bel gesto per far capire l’importanza della bicicletta in alternativa alla macchina, messaggio che trasmettono come gruppo anche nelle scuole. Elio Brillo, presidente di AbcDesio ha dichiarato:

"Siamo molto contenti del loro entusiasmo e del lavoro di riciclo. Lo sosteniamo anche per fornire dei pezzi di ricambio. Sono arrivati a un punto per cui hanno una ciclofficina ambulante, sarebbe interessante avere un luogo fisso".

Due bici in regalo alla scuola Rodari

In questo momento la ciclofficina della stazione è chiusa: "Quello spazio potrebbe essere interessante per avere un appoggio anche per promuovere momenti di sensibilizzazione per la cittadinanza sulla sostenibilità mobile". Il gruppo di generosi papà ha regalato due biciclette alla scuola media Rodari: su indicazione degli insegnanti sono state donate a due ragazzi in difficoltà, che non potevano permettersi l’acquisto di una bicicletta nuova. Collaborano per progetti con lo stesso obiettivo anche con Legambiente e con gli oratori cittadini.