Una giornata informativa per sapere tutto sul Papilloma Virus (HPV) ma anche per sottoporsi ad un pap-test in un'ottica di prevenzione. E' quella che si terrà il prossimo 5 marzo all'ospedale di Desio in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa patologia. L’evento si terrà al 6° piano del blocco ospedaliero presso gli spazi ambulatoriali del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Tra le 10:00 e le 12:00 si daranno tutte le indicazioni utili per una corretta diagnosi e cura. È consigliabile prenotare la propria partecipazione, telefonando al numero 0362 383272.

Papilloma Virus, a Desio pap-test e vaccinazioni in due giornate dedicate

Potranno partecipare all'evento tutti i cittadini interessati e che vogliono saperne di più sull'HPV, l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi. È considerato un agente cancerogeno: causa, infatti, tumori di varia natura, ma

soprattutto quello della cervice uterina.

E' curabile

La cosa positiva è che, se riconosciuto precocemente e trattato, è curabile come conferma Armando Pintuci, Responsabile dell'Ostetricia e Ginecologia del Pio XI:

“E’ un tumore fra le patologie oncologiche, a più alta sopravvivenza, potendo beneficiare di terapie e soprattutto di diagnosi precoci e tempestive. Se riconosciuto precocemente e adeguatamente trattato, il cancro alla cervice uterina è curabile”.

Come prevenirlo? “Grazie alla vaccinazione e alle campagne di screening – aggiunge lo specialista - i tassi di incidenza del tumore alla cervice uterina e la sua mortalità risultano in calo”.

Open day vaccinale

A questo proposito ASST Brianza anticipa che il prossimo 15 aprile, dalle 9.00 alle 15.00, presso il Centro Vaccinale dell’Ospedale di Desio (piano -1), le giovani donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni potranno sottoporsi

gratuitamente e senza alcuna prenotazione alla vaccinazione.