Pappa a scuola, la mensa di Villasanta apre le porte ai genitori

La mensa scolastica di Villasanta apre le porte ai genitori e invita mamme e papà a provare i pasti che vengono forniti ai loro figli. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Pellegrini S.p.A., concessionaria della gestione del servizio di ristorazione scolastica e la Commissione mensa comunale è lieta di informare tutti i genitori, che sabato 20 maggio alle 12.30 presso il plesso "Fermi" sarà possibile degustare un pranzo composto da portate presenti nel menù scolastico corrente, seguendo lo stesso criterio utilizzato con gli studenti nel quotidiano, per far conoscere alle famiglie il servizio erogato.

Prenotazione obbligatoria

La prenotazione è obbligatoria e il pagamento del pasto è anticipato. Il costo del pasto per tutti è pari a € 5,60 per persona e il pagamento potrà avvenire sia in contanti che con carta elettronica.

Le prenotazioni e i pagamenti anticipati potranno essere effettuati nei locali mensa dei plessi.

Ecco il menù

Il menù prevede biso di primi con crema di verdura con crostini & Pasta alla crema di peperoni, bis di secondi che prevede filetto di merluzzo al pomodoro & Frittata al formaggio, bis di contorni (carote all’olio & Erbette all’olio) e frutta. Le portate saranno servite in piatti biodegradabili.