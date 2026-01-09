Papurogi solidali sold out: un successo l’iniziativa della Pro Loco

Un grande successo per l’iniziativa dei papurogi solidali: venduti tutti i dolci prenotati dalla cittadinanza. Il ricavato andrà devoluto alle famiglie in difficoltà dalla Pro Loco, che ha promosso l’iniziativa a sostegno di Posteria Sociale.

Più di 450 pezzi venduti

I Papurogi, dolci tipici della tradizione desiana per l’Epifania, sono stati realizzati dalla pasticceria “Vivi Il Dolce” di San Giorgio, e venduti alla cittadinanza. I desiani hanno potuto prenotarli durante le vacanze natalizie presso i negozi che hanno aderito e poi ritirarli il 6 gennaio in piazza Conciliazione a Desio, dove la Pro Loco ha disposto un banchetto. Presente anche la befana, che ha rallegrato la giornata dei presenti.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a vendere circa 450 papurogi, cioè tutti quelli che le persone avevano prenotato – ha affermato Prisca Van Deursen, di Pro Loco Desio – Addirittura c’erano persone che volevano acquistarli ma che sono rimasti senza perchè non hanno prenotato in anticipo”, ha spiegato.

Il ricavato dell’iniziativa

Grazie alla vendita dei dolci a forma di pupazzo la Pro Loco è riuscita a donare oltre 700 euro. Il denaro andrà devoluto alla Posteria Sociale, gestita dal Consorzio Comunità Brianza e Caritas, il Market Solidale che permette alle famiglie e alle persone in difficoltà di fare la spesa gratuitamente.

La chiusura del periodo delle feste

L’appuntamento con la Pro Loco in piazza Conciliazione è stato l’ultima iniziativa di Desio in Fiaba, la rassegna di eventi natalizi promossa dall’Amministrazione comunale. Dalla fine di novembre fino all’Epifania la città si è riempita di luci, colori e appuntamenti riservati a grandi e piccini.