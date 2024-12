Papurogio solidale, il ricavato alla Pediatria del Pio XI

Torna il Papurogio solidale, un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Desio come ogni anno per l'Epifania.

Con il Papurogio solidale un aiuto alla Pediatria

Il tipico dolce della tradizione di Desio, realizzato nel formato da 200 grammi, sarà venduto con un obiettivo benefico. Il ricavato, escluse le spese, sarà devoluto interamente al reparto di Pediatria dell’ospedale Pio XI di Desio. Questa iniziativa di solidarietà, viene evidenziato dall’associazione, "è un piccolo gesto che tutti i soci della Pro Loco hanno voluto fare, dimostrando come il gruppo sia e vuole essere una realtà attenta alla propria comunità, operando non solo con l'organizzazione di manifestazioni di vario genere ma anche con azioni concrete per essere vicino a chi è più fragile".

Sono già aperte le prenotazioni

Le prenotazioni del Papurogio solidale sono già aperte. L' acquisto del tipico dolce della tradizione, come hanno ricordato dalla Pro Loco, "è solo una goccia di solidarietà, ma tante insieme formano fiumi in piena". Il biglietto di prevendita può essere acquistato alla casetta di Babbo Natale in piazza Conciliazione (tutti i weekend) o nei negozi che hanno aderito all'iniziativa. Il dolce si potrà poi ritirare il 6 gennaio.