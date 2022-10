Parcheggi riservati alle donne incinte... con beffa

Parcheggi rosa... con beffa.

Per avere riditti a parcheggiare bisogna spendere 32 euro

Hai diritto ad usufruire dei nove stalli istituiti i vari punti del paese dall’Amministrazione comunale di Agrate e riservati alle donne in gravidanza o con bimbi con età non superiori ai 2 anni al seguito? Vai in Comune per ritirare il pass, che ti verrà consegnato però solo dietro il pagamento di due marche da bollo da 16 euro, per una spesa totale di 32 euro.

Per avere il pass servono due marche da bollo da 16 euro

E’ quanto prevede la normativa in base al Codice della strada che ha recentemente e ufficialmente istituto i "parcheggi rosa". Il Comune di Agrate ha quindi deciso di riservare alcuni stalli di sosta su aree pubbliche ad automobiliste in stato interessante o con figli piccoli a bordo. Una condizioni che deve però essere certificata e accompagnata da un pass rilasciato dalla Polizia locale.

Procedura giusta per evitare che quei parcheggi siano occupati ingiustamente da chi non ne ha diritto e che quindi, in quanto sprovvisto di pass, potrà essere sanzionato.

Il rischio è che i parcheggi restino vuoti

Però, come detto, c’è un però... Per ottenere il pass bisogna infatti pagare 32 euro, 16 per ciascuna delle due marche da bollo richieste. La colpa non è certo della Polizia locale perché è quanto previsto dalla normativa... Il timore è che però quei posti siano destinati a restare vuoti.