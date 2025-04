I parcheggi rosa a Seveso esistono già dal 2022, realizzati in 14 stalli in vari punti della città. Ce ne sono due in piazza XXV Aprile, proprio davanti al Comune, un altro nell’attiguo Largo 10 Luglio 1976 davanti alla FLA, due in via Corridoni-Piazza Cardinal Confalonieri in pieno centro vicino l'asilo, e uno rispettivamente in viaManzoni, via Sanzio/Longoni, via Longoni 11, via Matteotti 8, via San Carlo di fronte Chiesa/Seminario, via Milite Ignoto, via Arese 20, vicolo Giani 25 e in via Brennero.

Vengono definiti “parcheggi di cortesia” visto che la loro istituzione deriva dall’articolo 188 bis del Codice della Strada, ma ad oggi non è ancora stato attuato un unico regolamento d’attuazione.

Parcheggi rosa, ecco come richiedere il contrassegno

Lo stanno facendo i vari comuni, è nelle loro facoltà, e tra questi c’è anche Seveso. Nella giornata di lunedì 31 marzo infatti l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee guida per la disciplina della sosta nei parcheggi rosa, quelli dedicati ai veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni.

Dal 15 Aprile presso il Comando della Polizia Locale di Seveso si potrà richiedere gratuitamente (previo pagamento dell’imposta di bollo e la compilazione di un modulo che a breve sarà disponibile sui canali del Comune o presso il comando stesso) il rilascio del cosiddetto “contrassegno rosa” da apporre in maniera ben visibile sul parabrezza della vettura. Lo potranno fare, se residenti in città, le donne in stato di gravidanza (con attestazione medica) o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Per garantire la massima rotazione, chi ne avrà diritto potrà sostare in questi spazi per un massimo di 90 minuti con l’indicazione dell’orario di arrivo. Il contrassegno rosa non deroga la regolamentazione stabilita nelle aree sosta a pagamento o quelle in disco orario.