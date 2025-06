Parcheggi, strade, ciclabili: il Comune "disegna" la nuova mobilità

Al via, con il supporto della Polizia locale, lo studio per il nuovo Piano Urbano del Traffico della città di Villasanta. Una volta concluso l'iter, il documento detterà le azioni da intraprendere sul territorio in ambito di viabilità, parcheggi, mobilità nei prossimi anni.

Il Comune "disegna" la nuova mobilità

L'analisi del territorio necessaria per sviluppare il Piano sarà affidata a uno studio specializzato che ha già lavorato al Biciplan realizzato dall'Amministrazione precedente. Sarà disegnato sulla base delle linee strategiche fissate nel Documento Unico di Programmazione della giunta Galli: valutare possibili interventi volti a ridurre il traffico sul territorio comunale, in particolare quello di attraversamento; ridefinire la politica di gestione dei parcheggi, specialmente nelle aree vicine al Parco e agli edifici pubblici più rilevanti; proseguire il percorso di valorizzazione dei percorsi ciclabili sul territorio comunale; valutare soluzioni per ampliare le zone pedonali, specie in corrispondenza delle scuole e dei centri storici dei quartieri.

Tempi e modalità

Lo studio e la realizzazione del Piano richiederà un processo di circa 10 mesi, all'interno del quale saranno previsti momenti di raccolta dei contributi della cittadinanza e assemblee pubbliche che verranno debitamente pubblicizzati. Spiega il sindaco Lorenzo Galli:

“Con il rendiconto economico dell'anno 2024, lo scorso maggio si sono finalmente liberate alcune risorse di bilancio, e sebbene in carica da un anno, sono le prime che permettono a questa amministrazione di iniziare ad attuare nuovi provvedimenti, in linea con il proprio programma. Nella lista di priorità c'è appunto la realizzazione del nuovo Piano Urbano del Traffico: in attesa delle risorse ci siamo portati avanti con alcune azioni propedeutiche”.

Le azioni propedeutiche già attuate

Nelle scorse settimane, in attesa dell'atto formale di avvio di procedimento approvato il 9 giugno, l'Amministrazione comunale aveva anticipato alcune azioni propedeutiche. Innanzitutto nei mesi di aprile e maggio i volontari civici hanno effettuato una dettagliata rilevazione di tutti gli stalli auto in centro paese e della loro saturazione nelle diverse fasce orarie. Inoltre, la scorsa settimana, grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo Villasanta, è stato inviato a tutte le famiglie con figli che frequentano le scuole di Villasanta un questionario per raccogliere informazioni e considerazioni sul traffico generato dagli ingressi e uscite dalle scuole.