Parcheggia l’auto e la ritrova distrutta da un pirata della strada

Pirata della strada in via 4 Novembre a Giussano: distrugge un'auto parcheggiata e se ne va. Si cercano testimoni sull’accaduto.

Si è trovata l'auto completamente distrutta, da un pirata della strada, e ora Monia Ben Hamoudanon cerca testimoni. L’ aveva parcheggiata sotto la casa della cognata, in via 4 Novembre, lo scorso sabato 20 maggio ed era partita per qualche giorno di vacanza. Al suo rientro però - mercoledì scorso - l’amara sorpresa: la sua Peugeot 206, grigia, non c’era più.

Auto distrutta

La vettura, del 2001, è stata completamente distrutta, ed e' stata portata via con il carro attrezzi in un’autofficina, per essere rottamata.

«Purtroppo la mia auto è da buttare - racconta - ho saputo dell'incidente mentre ero in vacanza. L'avevo lasciata sotto lo studio di architettura di mia cognata e da quanto abbiamo potuto ricostruire, è stata presa in pieno probabilmente da un pick up. L'impatto è stato piuttosto forte, tanto che si è rotto un paletto sulla strada e la mia auto è stata trascinata in mezzo alla carreggiata».

Un bel danno per la proprietaria: «Non ho più l’ auto, purtroppo non avrò alcun rimborso e ho dovuto pure pagare 120 euro di carro attrezzi - ha spiegato - stiamo cercando dei testimoni per capire la dinamica dell’incidente e per rintracciare il pick up, voglio almeno capire cosa sia successo».