In Villa Zoja

Nei prati del parco sarà possibile giocare liberamente a pallone: a breve verranno installate anche nuove porte da calcio, per rendere l’area ancora più funzionale per i ragazzi

Via libera a passeggiate serali, partite di calcio e giochi all’aperto. Per tutta l’estate 2025, il parco di Villa Zoja a Concorezzo resterà aperto ogni sera fino alle 21 con accesso da via Libertà.

Parchi aperti fino alle 21 per promuovere sport e socialità

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di offrire alle famiglie - e in particolare ai più giovani - uno spazio accogliente, sicuro e attrezzato dove vivere il tempo libero in modo sano e attivo.

Nel frattempo, i bambini più piccoli potranno divertirsi nelle aree giochi di Villa Zoja e del parco Scaccabarozzi o in piazza della Pace, dove saranno ammessi solo giochi con palloni leggeri. Le partite di calcio dei ragazzi più grandi non saranno invece più consentite in quell’area, anche per evitare ulteriori danni alla struttura comunale come già avvenuto a causa di pallonate o incidenti con i frequentatori della Piazza.

L'estate continua anche al parco Scaccabarozzi, dove proseguiranno fino alle 21 le partite serali di basket grazie al nuovo campo comunale.