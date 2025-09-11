“Parchi e stazioni sicure”, ripartono i controlli anti spaccio. I comandanti di Polizia Locale dei 16 Comuni coinvolti nel progetto finanziato dalla Regione hanno incontrato l’assessore Romano La Russa

L’incontro con il comandanti di Polizia Locale

Il progetto “Parchi e stazioni sicure 2025” è pronto a partire: rinnovato l’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e 16 Comuni dell’area del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Nel corso della visita di oggi, giovedì 11 settembre, nella sede del Parco delle Groane a Solaro, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha incontrato i Comandanti delle Polizie locali coinvolte per promuovere la sicurezza urbana e stradale nelle aree del Parco e in prossimità delle stazioni ferroviarie. Erano presenti anche il vicepresidente della provincia di Monza e Brianza Claudio Rebosio e la consigliera regionale Alessia Villa, entrambi di Fratelli d’Italia.

L’assessore regionale La Russa

“Il progetto ‘Parchi e stazioni sicure’ – ha dichiarato l’assessore La Russa – si conferma uno strumento concreto di prevenzione e presidio del territorio. Questo quinto rinnovo dell’accordo testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso e virtuoso che ha prodotto risultati concreti. La sicurezza passa anche attraverso la sinergia tra istituzioni e territorio e la presenza costante delle Polizie locali è un forte deterrente contro degrado e microcriminalità. Con queste risorse il contributo regionale permette ai Comuni di potenziare i controlli e garantire maggiore tutela ai cittadini, in particolare nei parchi e nelle aree ferroviarie, spesso più esposte a fenomeni di illegalità”.

Risorse e Comuni coinvolti

Regione Lombardia ha stanziato 45mila euro destinati a sostenere le ore di straordinario del personale impiegato nei controlli. Nell’accordo per il 2025, giunto al quinto rinnovo consecutivo, i Comuni coinvolti sono Limbiate (capofila), Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e l’Ente Parco Groane.

Limbiate ancora capofila

«Come Comune di Limbiate siamo orgogliosi di guidare ancora una volta questa importante rete di collaborazione – ha dichiarato Cinzia Galli, assessora alla Sicurezza – La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la presenza costante delle nostre Polizie locali nei luoghi più esposti al degrado e alla microcriminalità. Ringraziamo Regione Lombardia per il sostegno economico che permette di rafforzare ulteriormente i controlli e garantire più tutela alle comunità».

I numeri del 2024

Nel corso delle attività svolte tra settembre e novembre 2024 nei parchi e nelle aree ferroviarie: