Il parco Scaccabarozzi di Concorezzo rimarrà aperto fino alle 21 per consentire ai ragazzi di trascorrere delle serate all’insegna dello sport in un ambiente protetto e verde.

Parco aperto a tutti fino alle 21

Fino al mese di settembre, quindi, via libera alle partite di basket serali nel nuovo campo di pallacanestro all’aperto e alle passeggiate nel parco appena riqualificato con vialetti accessibili ai passeggini, carrozzine e alle persone con disabilità.

Controlli in orario serale

Come ogni anno l’Amministrazione comunale ha confermato i turni serali della Polizia Locale. Il Comandante Roberto Adamo organizzerà i pattugliamenti, a seconda delle esigenze e delle necessità, nell'arco della settimana o nel weekend. L’obiettivo è quello di potenziare il controllo del territorio nel periodo estivo che a Concorezzo è particolarmente vissuto per i tanti eventi organizzati da fine maggio a fine settembre. Schiamazzi e disturbo della quiete pubblica saranno i focus su cui si concentrerà il lavoro degli agenti. La Polizia locale sarà in servizio nell'intero territorio comunale e darà priorità ai punti più sensibili.

Giusto equilibrio tra iniziative e rispetto delle regole