Parco Gussi diventa un salotto dove dibattere dei temi di attualità internazionale, tra caffè e specialità sudamericane

Si chiama «Colazioni internazionali» ed è un ciclo di incontri per dibattere sui temi urgenti dell’attualità, approfondendoli con esperti... Il tutto davanti ad un caffè, un cappuccio e a specialità sudamericane.

Questa la brillante idea della consigliera comunale Federica Villa, resa possibile grazie al giornalista vimercatese Alfredo Somoza, docente universitario ed esperto di politica e relazioni internazionali, e alla collaborazione di «Buonavista Cooperativa sociale», che gestisce da due anni il chiosco del Parco Gussi a Vimercate.

Ed è proprio qui che si terranno gli incontri, aperti a tutti. Ci si troverà attorno ad un tavolo, con autori ed esperti, che parleranno delle questioni internazionali di attualità. «I relatori - fanno sapere gli organizzatori - svilupperanno un ragionamento a partire da due o tre notizie apparse sulla stampa nei giorni precedenti l’incontro su un argomento da loro scelto».

«L’obiettivo - spiega Loris Maconi, presidente della cooperativa “Buenavista” - è quello di promuovere un approccio riflessivo ai problemi e offrire uno strumento di analisi per “capire la notizia”. Ringrazio Federica Villa per l’idea e Alfredo Somoza per la collaborazione».

«E’ uno spazio aperto - ha precisato Federica Villa - Tutti possono proporre temi di approfondimento (cronaca e attualità). Io ho solo dato un'idea da cui partire, in veste di frequentatrice del chiosco».