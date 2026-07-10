Parco Valle del Lambro, Marco Ciceri confermato presidente: guiderà l’Ente per altri cinque anni.

La Comunità del Parco ha rieletto all'unanimità il presidente uscente e confermato l'intero Consiglio di Gestione. Tra le priorità del nuovo mandato tutela dell'ambiente, biodiversità, ampliamento del Parco e sviluppo sostenibile del territorio.

La Comunità del Parco Regionale della Valle del Lambro ha confermato all’unanimità Marco Ciceri alla presidenza dell’Ente per i prossimi cinque anni.

L’elezione è avvenuta nella seduta di giovedì 9 luglio, durante la quale i sindaci dei Comuni e i presidenti delle tre Province che fanno parte del Parco sono stati chiamati a rinnovare il Consiglio di Gestione, giunto alla naturale scadenza del mandato.

Confermata la squadra

Insieme al presidente sono stati riconfermati anche i componenti del precedente Consiglio di Gestione: Nadia Barelli, Alfredo Viganò e Matteo Vitali. Restano inoltre in carica Germano Colombo, nominato da Regione Lombardia, e Filippina Alagia, besanese e designata dalle associazioni di categoria del comparto agricolo.

La scelta della Comunità del Parco punta a garantire continuità amministrativa e progettuale, consolidando il percorso avviato negli ultimi anni in un momento particolarmente delicato per le politiche ambientali. Tra le principali sfide del nuovo mandato figurano la tutela della biodiversità, il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, la gestione sostenibile del territorio e la promozione di modelli di sviluppo capaci di coniugare ambiente e qualità della vita.

Le parole di Marco Ciceri

«Ringrazio la Comunità del Parco per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Marco Ciceri, vicesindaco a Sovico – Questa conferma rappresenta certamente un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con determinazione per tutelare il patrimonio naturale del Parco e sviluppare progetti che sappiano unire sostenibilità ambientale, qualità della vita e crescita del territorio».

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di squadra svolto in questi anni insieme ai sindaci, ai dipendenti dell’Ente, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle associazioni e ai cittadini. «Cinque anni fa abbiamo trovato un Parco in sofferenza. Oggi l’Ente è tornato autorevole, dialogante e attrattivo, ma molto resta ancora da fare. Siamo pronti a proseguire il lavoro per costruire una visione condivisa di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico».

Nel nuovo mandato il Consiglio di Gestione sarà impegnato su diversi fronti strategici, tra cui la nuova Variante del Piano Territoriale di Coordinamento, l’ampliamento del perimetro del Parco, il futuro dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Plis), il potenziamento dell’educazione ambientale, la promozione di una fruizione sempre più sostenibile del territorio e il rafforzamento della collaborazione con Regione Lombardia.

La riconferma degli organi di governo rappresenta un elemento di continuità nella gestione di un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico, destinata a rimanere protagonista delle politiche di tutela e valorizzazione del territorio brianzolo nei prossimi anni.