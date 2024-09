"Alle esequie sono invitati ad astenersi vicini e parenti". Chiara e diretta, senza mezzi termini. Una frase che non lascia spazio alle interpretazioni quella apparsa a chiusura dell’epigrafe di una donna di 58 anni di Villasanta, volata via prematuramente nel corso dell’ultima settimana.

"Parenti e vicini di casa non vengano al mio funerale"

Come forse logico aspettarsi, ha fatto molto discutere in città in questi giorni. Del resto non sarebbe potuto essere altrimenti: non capita certo tutti i giorni che una defunta "inviti" a chiare lettere a qualcuno di non presentarsi al proprio funerale. Meno che mai ai parenti. Unica eccezione per la sorella, ovvero colei che ha dato il triste annuncio della dipartita e che in questi anni di "lunga ed estenuante malattia" della donna ha "amorevolmente accudito fino agli ultimi istanti di vita", sempre per citare il testo del lungo necrologio.

Funerale deserto

E in effetti, lo scorso martedì 10 settembre, giorno dei funerali nessuno si è presentato alle esequie. Tra i banchi della chiesa di Sant’Anastasia solo l’amata sorella e un paio di persone che hanno risposto all’appello. Non di più. A conferma che, evidentemente, almeno le ultime volontà sono state rispettate.

