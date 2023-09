«Parsifal» ha incantato Ginevra, lo splendido Lupo cecoslovacco è vice campionale mondiale

Lo splendido portamento e le sue caratteristiche pressoché perfette hanno conquistato i giudici che lo hanno incoronato vice campione mondiale. Lui è «Custom legend», per tutti Parsifal, bellissimo esemplare maschio di cane lupo cecoslovacco di poco meno di 3 anni, di Manuela Piseroni, di Vimercate.

«Parsifal» ha incantato Ginevra

Parsifal è salito sul secondo gradino del podio, la scorsa settimana, a Ginevra dove si è tenuto il «World dogs show 2023».

Quattordici i lupi cecoslovacchi che si contendevano il titolo nella «classe libera» ossia degli esemplari tra i 2 e gli 8 anni non titolari di titoli mondiali.

In particolare Parsifal ha dovuto cimentarsi, davanti al giudice, insieme a Manuela innanzitutto in una corsa sul ring, al trotto.

«Poi i cani hanno sfilato uno alla volta davanti al giudice che ha effettuato una serie di altre verifiche sulla dentatura, sull’ossatura e sulla muscolatura, sull’attaccatura della coda, sui testicoli e sulle zampe - ha spiegato Manuela Piseroni - A seguire abbiamo effettuato un’altra corsa per consentire di valutare l’andatura».

Una serie di prove che Parsifal ha superato con valutazioni molto alte, che gli sono valse il secondo posto assoluto. Un piazzamento frutto del lavoro svolto in simbiosi con Manuela, fatto di esercizi di educazione e condotta e di collaborazione con un «handler» che li ha supportati nell’apprendere le corrette modalità con cui svolgere le corse previste durante le prove e «e, soprattutto - ha raccontato ancora Manuela - ha abituato il cane ad essere approcciato e toccato in varie parti del corpo come previsto durante il concorso».

Era già campione di Croazia

Un importante riconoscimento per lo splendido lupo che si aggiunge al titolo di campione di Croazia ottenuto lo scorso anno. Ed in previsione ci sono anche altri traguardi. Tra questi l’ottenimento della certificazione della «classe lavoro», raggiungibile solo grazie ad un esercizio che prevede una corsa blanda al trotto di 40 chilometri accanto al seguito del conduttore in bicicletta; e ancora una certificazione per «buona condotta».