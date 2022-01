Il fatto

Il blackout si è verificato nella zona di via Volta: tante abitazioni e negozi al buio.

Parte del centro di Concorezzo senza elettricità da oltre due ore. Il blackout si è verificato nella zona di via Volta: tante le abitazioni e i negozi ancora al buio.

Danno ingente

Una delle zone più centrali di Concorezzo è vittima di un blackout da ormai oltre due ore. Tante le abitazioni e le attività rimaste al buio nei pressi di via Volta. La causa del blackout sarebbe da ricondurre proprio ai lavori di riqualificazione di un condominio situato nella stessa via Volta, all'angolo con via Carducci. Durante i lavori, infatti, gli operai avrebbe inavvertitamente bucato le tubature dell'acqua, allagando di conseguenza una cabina dell'Enel e mandandola in blackout. I lavori per ripristinare la corrente proseguono ormai da oltre due ore, ma la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Risoluzione del problema in serata?

La speranza dei residenti della zona e dei proprietari dei vari negozi è che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile, già in serata. I tecnici sono impegnati ormai da diverso tempo, ma il danno è ingente. Oltre due ore sono servite solamente per svuotare la cabina dell'acqua, mentre ora gli operai si stanno impegnando per ripristinare la corrente nella zona di Concorezzo interessata dal blackout.