Parte ufficialmente il procedimento per la riqualificazione dell’area dell’ex Oratorio femminile di Concorezzo. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è intervenire in un’area strategica per la città che versa in condizioni precarie, rinnovandola e uniformandola al primo tratto di via Libertà.

Parte il procedimento per riqualificare l'ex oratorio femminile

L’operazione prevede il recupero della Casa delle Vergini all’interno dell’area dell’ex Oratorio, proseguendo i dialoghi già avviati con gli enti del terzo settore, la riqualificazione con una destinazione a uso pubblico del giardino che confina con il parco di Villa Zoja e la progettazione di un intervento sul tratto finale di via Libertà.

Per quanto riguarda la Casa delle Vergini, l’edificio di maggior pregio dell’ex Oratorio, l’Amministrazione comunale è al lavoro per definire una destinazione di carattere sociale. L’area verde interna verrà inoltre completamente riqualificata e aperta al pubblico.

L’intervento sull’area dell’ex Oratorio si inserisce nel quadro delle alienazioni riferito ai due edifici ad angolo attualmente di proprietà comunale con una vocazione residenziale, come previsto dal PGT vigente. L’alienazione, che riguarda il 50% dell’area complessiva, rappresenta un tassello importante per la copertura del quadro economico per la costruzione della nuova scuola elementare di via Ozanam.

Un intervento atteso da tempo

“Da tempo la nostra città aspetta una riqualificazione dell’ultimo tratto di via Libertà e dell’area dell’ex Oratorio femminile, da anni dismessa e in condizioni precarie – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio -. Questa operazione garantirà una nuova veste e una pari dignità ad un’area potenzialmente di pregio del nostro centro storico. La volontà dell’amministrazione comunale per i prossimi anni è quella di concentrare risorse ed energie sulla riqualificazione delle aree strategiche del Comune (Casa delle Vergini, scuola di via Marconi, palestra di via Pio X, Villa Zoja e Santa Marta) e questa operazione va esattamente in quella direzione.

Per quanto riguarda il quadro delle alienazioni, Il Comune manterrà la proprietà dell’area verde e dell’edificio di maggior pregio dell’ex Oratorio: la Casa delle Vergini. Tale edificio storico verrà completamente riqualificato e riconsegnato alla città con una destinazione di carattere sociale. Il tavolo di discussione con le associazioni del territorio per la Casa delle Vergini è già aperto e riprenderemo a breve gli incontri”.

(in copertina una foto d'archivio dell'ex oratorio femminile di Concorezzo)