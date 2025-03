Si avvicina il taglio del nastro del nuovo punto prelievi sul territorio comunale di Ornago.

Parte un nuovo punto prelievi in collaborazione con Asst Brianza

L'appuntamento per l'inaugurazione del nuovo servizio, realizzato in collaborazione con Asst Brianza, è fissato per il prossimo sabato 5 aprile alle ore 11.30 negli ambulatori comunali di via San Domenico Savio.

Il nuovo punto, a partire dal 15 aprile, darà alla cittadinanza la possibilità di eseguire prelievi su appuntamento tutti i martedì dalle 7 alle 9. Inoltre, sarà possibile ritirare i referti al municipio il giovedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 11.30.

Il commento del sindaco e dell'assessore

"Siamo molto soddisfatti per l'apertura di questo nuovo servizio - commentano il sindaco Daniel Siccardi e l'assessore alle Politiche Sociali Egle Scaccabarozzi - Nonostante le difficoltà iniziali, oggi possiamo finalmente offrire un servizio più vicino ai cittadini di Ornago. Ovviamente è necessario sottolineare l'ottima collaborazione con Asst Brianza che ha consentito di raggiungere questo importante risultato, che si inserisce in un percorso continuo di miglioramento dei servizi sanitari e sociali per la comunità. Ci teniamo infine a ringraziare anche tutti i volontari e i dipendenti comunali che supporteranno operativamente il servizio dal punto di vista amministrativo".

L’inaugurazione del 5 aprile sarà l’occasione per il Comune e Asst di presentare ufficialmente il centro a tutti i cittadini per conoscere da vicino i servizi offerti e la modalità di accesso agli appuntamenti.

Per informazioni e prenotazioni appuntamenti, è possibile contattare il Comune di Ornago al numero 039628631 o via email all’indirizzo media@comune.ornago.mb.it.