Parte “Vicus Mercati”, il nuovo mercato agricolo a filiera corta

Ecco “Vicus Mercati”, il nuovo mercato agricolo di Vimercate.

Mercato a filiera corta

L’assessorato al Commercio del Comune di Vimercate promuove l’avvio del nuovo mercato agricolo sperimentale “Vicus Mercati”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti locali e alla promozione della filiera corta. Il mercato si svolgerà dall’1 maggio al 31 ottobre.

Ogni martedì nel cortile di Villa Sottocasa

Il mercato si terrà ogni martedì, dalle 9 alle 14, all’interno del cortile d’onore di Villa Sottocasa, location storica nel centro della città. L’iniziativa è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che venderanno direttamente al pubblico i prodotti delle proprie aziende, garantendo qualità, tracciabilità e trasparenza.

Gli avvisi del Comune

Due gli avvisi pubblicati: il primo è rivolto alle associazioni di categoria e ai produttori agricoli organizzati, per la gestione del mercato; il secondo invece è destinato agli imprenditori agricoli singoli interessati ad occupare spazi di vendita all’interno dell’area dedicata.

Finalità duplice

“L’obiettivo del progetto è duplice – fa sapere il Comune in una nota – Da un lato sostenere le imprese agricole del territorio e delle aree limitrofe, dall’altro offrire ai cittadini un’opportunità concreta di acquistare prodotti freschi, stagionali e a km zero, favorendo al contempo una maggiore consapevolezza alimentare. Il mercato “Vicus Mercati” vuole promuovere la sostenibilità ambientale e le produzioni locali, contribuendo alla valorizzazione della location in cui si trova e delle eccellenze del territorio”.

Domande entro il 20 aprile

Le manifestazioni di interesse e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 aprile, secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici disponibili sul sito comunale.

L’assessore: “Scelto un luogo prestigioso, mi auguro che funzioni”