Partita a porte chiuse dopo gli scontri all'andata

Si giocherà a porte chiuse la partita di ritorno tra Frazione Calcistica Dal Pozzo e Molinello Calcio in programma domenica 4 febbraio.

Partita a porte chiuse dopo gli scontri

Lo ha comunicato la Questura di Varese alle due società calcistiche brianzole che militano in Seconda categoria. La decisione arriva dopo gli scontri tra tifoserie che si erano verificati a Cesano Maderno in occasione della partita di andata, lo scorso ottobre: nel parcheggio del centro sportivo del quartiere Molinello, bombe carta, fumogeni e una guerriglia tra mazze, bastoni e catene. La Frazione Calcistica Dal Pozzo, formazione nata nella frazione fra Saronno e Ceriano Laghetto, ha annunciato la decisione della Questura con un post sui social in cui si manifesta il rammarico per il provvedimento:

"Nei giorni scorsi ci è stato notificato dalla Questura di Varese il decreto che prevede le porte chiuse per la partita casalinga di domenica 4 febbraio contro il Molinello. Non sarà quindi possibile accedere all'impianto sportivo. Ci rammarichiamo della decisione, per noi il calcio è partecipazione e boati. Un motivo in più per dare tutto sul rettangolo verde. Forza ragazzi".

Si gioca a Uboldo

Le due squadre scenderanno in campo alle 14.30 di domenica, 4 febbraio, al centro sportivo di Uboldo che ospita le gare casalinghe del Dal Pozzo.