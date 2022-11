Partita di basket sospesa e rinviata per... ghiaccio

Partita di basket sospesa... per ghiaccio.

Serata tragicomica la scorsa settimana San Pellegrino in occasione del match di basket valevole per il campionato di Serie D tra la squadra d casa e i Canarins di Agrate. La partita è stata sospesa e poi rinviata quando sul cronometro mancavano sette minuti e si era sul punteggio di perfetta parità, 43-43.

Il motivo? Impraticabilità del campo... Tutto è partito dalla caduta del capitano agratese Riccardo Rota che scivola su un parquet di per sé non nelle condizioni migliori, striscia il ginocchio e quindi è richiesto l’intervento del medico che però, con l’uso del ghiaccio, rende ancora più impraticabile il fondo di gioco e così si rende necessaria la sospensione della partita.

"Il dottore è entrato in campo con un sacchetto del ghiaccio che già perdeva del liquido e lo ha sparso sul parquet - ha raccontato il dirigente di Agrate Andrea Fratesi - Inoltre, i padroni di casa hanno provato ad asciugare con i classici spazzoloni ma si è ottenuto l’effetto opposto, ovvero hanno spalmato questa sostanza sul campo e quindi non era proprio possibile tornare a giocare. Dopo circa venti minuti di colloquio con gli arbitri, si è deciso di sospendere il match. Ora attendiamo il responso del giudice sportivo ma c’è la possibilità di dover tornare a San Pellegrino per giocare i 7 minuti che mancano".