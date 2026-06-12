Sono partiti due settimane fa al Centro sportivo comunale Massimo Castoldi di Villasanta, i primi lavori dell’articolato progetto di riqualificazione che sta alla base della convenzione tra Comune e Villa Reale Tennis per la gestione dell’impianto. Un progetto il cui valore è di 3.296.000 euro, a carico del gestore.

Partita la riqualificazione del centro sportivo, lavori per 3 milioni di euro

Villa Reale Tennis, destinata a gestire il centro comunale Massimo Castoldi per 26 anni, si è impegnata con questo intervento in una serie di investimenti tra cui: nuovo manto sintetico sul campo di calcio a 11; riqualificazione dell’illuminazione con luci a led; sostituzione delle caldaie degli ambienti di pratica sportiva; interventi minori. A questo si sono aggiunte di recente migliorie di progetto (sempre a carico del privato).

Area Tennis: dalla previsione di rifacimento di due campi, si è passati a un intervento su tutti e tre i campi con un adeguamento agli standard dimensionali internazionali e con un’unica copertura autoportante. All’ area Padel prevista si aggiunge la realizzazione di due campi in erba sintetica polivalenti sia per il calcio a 5 che per il tennis. Tutti coperti.

Stato attuale dei lavori

Al momento, dopo la chiusura delle gare d’appalto in capo a Villa Reale Tennis, sono partiti i lavori sull’area del vecchio campo di calcetto a 5 e campo da tennis in sintetico. Qui gli impianti sono stati smantellati per consentire la realizzazione dei campi da padel polivalenti. Lavori destinati a chiudersi per fine settembre.

In partenza a luglio i lavori al campo di calcio sintetico a 11 che prevede il rifacimento del manto. Fino al prossimo mese si svolgeranno gli ultimi allenamento degli atleti.

Sempre a luglio partirà la realizzazione della copertura dei campi di tennis 1,2 e 3 oltre al rifacimento del manto, all’installazione del riscaldamento e dell’impianto luce con tutta la parte tecnologica. L’intervento è particolarmente articolato e prevede anche l’installazione di pilastri e di lunghe travi da movimentare con la gru. Anche su questo quadrante la fine lavori è prevista per settembre.

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Disagi temporanei per il pubblico

Per la durata delle opere, gli impianti non potranno purtroppo essere utilizzati dal pubblico, un disagio di cui l’Amministrazione è pienamente consapevole ma che risulta indispensabile per restituire a cittadini e utenza un impianto moderno e funzionale con nuovi servizi.

Resterà attiva fino a fine luglio la pista di atletica, con ingresso laterale esterno ai cantieri. Il cronoprogramma dei lavori prevede la riapertura delle regolari attività del Centro sportivo comunale per la fine di settembre. Nessuna interruzione invece per il servizio del Bar del Centro Sportivo.

Le parole del sindaco