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Sono partiti a Ornago i lavori di riqualificazione di Via delle Calandre e Via Ciucani, la variante esterna che collega la SP 176 Gessate – Bellusco e che, una volta completato l’intervento, entrerà a far parte della rete stradale provinciale.

L’intervento è finanziato attraverso il decreto MIT 101/2022, per un importo complessivo dell’opera di oltre 2 milioni di €. L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale del percorso condiviso tra Provincia di Monza e della Brianza e Comune di Ornago, avviato nell’aprile 2024 per individuare una soluzione definitiva alle criticità della variante esterna al centro abitato. In quell’occasione i due Enti avevano concordato un’azione congiunta finalizzata alla ricerca di risorse regionali e nazionali per il recupero dell’infrastruttura.

Le criticità della variante realizzata nel 2009

La variante esterna fu realizzata nel 2009 con l’obiettivo di sostituire il tracciato storico della SP 176 che attraversa il centro abitato di Ornago. Nel 2014 Provincia e Comune avevano sottoscritto un accordo per il trasferimento delle competenze tra il nuovo tracciato e quello urbano. Le verifiche effettuate nel 2018 avevano però evidenziato criticità costruttive che avevano impedito alla Provincia di procedere alla presa in carico dell’infrastruttura. Da allora la strada è stata interessata da un progressivo deterioramento.

I lavori interesseranno un tratto di circa 1,6 chilometri tra l’intersezione della Via per Vimercate e Via Ciucani, fino alla rotatoria della SP 176. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e il ripristino della struttura della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, aumentare la durabilità dell’infrastruttura e garantire standard adeguati a una strada provinciale, anche attraverso l’impiego di materiali di qualità e certificati “CE”. I lavori comprenderanno inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, contribuendo a rendere il collegamento più efficiente e sicuro per cittadini, pendolari e attività produttive dell’area.

Cantiere aperto, viabilità modificata per circa 180 giorni

Il cantiere è stato avviato il 14 ottobre 2026 e la conclusione è prevista entro circa 180 giorni, salvo eventuali modifiche durante la fase esecutiva. In questo periodo sono previste alcune modifiche alla viabilità, fra cui un restringimento di carreggiata con senso unico alternato nel tratto compreso tra l’intersezione della “via per Vimercate” con Via Ciucani e Via delle Calandre. Nel tratto compreso tra la rotatoria della SP 211 al km 2+00 e la rotatoria della SP 176 al km 7+500, invece, le lavorazioni saranno eseguite con la chiusura dell’intero tratto e l’istituzione di un percorso alternativo, che sarà comunicato in maniera dettagliata prima dell’avvio delle singole fasi di cantiere.

Una volta conclusi i lavori e ottenuto il certificato di collaudo, previsto entro la fine di ottobre 2027, la Provincia procederà con la presa in carico della strada a seguito dell’approvazione del certificato stesso e degli adempimenti formali necessari, completando così il percorso amministrativo previsto dall’accordo sottoscritto nel 2014.

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