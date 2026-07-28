Lavori in corso a Villasanta nella Sala Congressi di Villa Camperio, cuore del polo culturale di via Confalonieri che comprende anche la Biblioteca Civica, la ludoteca e le Sale espositive Rosanna Lissoni. Dalla scorsa settimana l’impresa incaricata dal Comune è al lavoro per un intervento di restyling che si svolgerà in due tappe per una spesa totale di circa 35mila euro.

Partiti i lavori di restyling della Sala Congressi di Villa Camperio

Questo primo step prevede la rimozione della moquette che rivestiva le pareti, la rasatura dell’intonaco e l’imbiancatura. Le pareti perderanno la moquette e manterranno il rivestimento in pietra nella fascia bassa. Il costo dell’operazione è di circa 20mila euro e il cronoprogramma prevede la chiusura entro il 20 agosto.

Successivamente subentrerà l’impresa di pulizie perché la Sala Congressi torni utilizzabile alla fine del mese, periodo nel quale sono calendarizzati eventi legati al Fuori GP.

Seconda fase

La seconda tappa del restyling è fissata per il mese di novembre e durerà una quindicina di giorni. La sua attivazione in una fase successiva a quella dell’imbiancatura eviterà interferenze tra i lavori e la programmazione culturale cittadina. In programma in questo caso c’è la sostituzione completa della moquette sia della pavimentazione che della pedana, per un costo complessivo di circa 15mila euro.

Le dichiarazioni