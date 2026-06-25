Sono partiti i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti del polo sportivo di via Martinelli, grazie alla sinergia tra il Comune di Cesano Maderno e le due storiche aziende BASF e Bracco.

Partiti i lavori di riqualificazione del polo sportivo di via Martinelli

Ieri mattina il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi hanno effettuato un sopralluogo nell’area insieme ai rappresentanti delle due aziende e ai responsabili di Target Sport, nuova società affidataria dell’impianto sportivo per la sua futura gestione e responsabile della realizzazione dell’intervento.

Interventi previsti nella prima fase

Il progetto consentirà di ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta sportiva cittadina. Attualmente i lavori sono concentrati sull’edificio che ospita gli spogliatoi e la segreteria. Due spogliatoi saranno completamente rinnovati, mentre il terzo verrà trasformato in un ampio spazio destinato a reception e area ricreativa per gli utenti. Nella fase iniziale saranno realizzati due campi da tennis coperti nell’area antistante l’edificio degli spogliatoi. Le nuove strutture, fisse e in metallo, saranno dotate di campi in erba sintetica utilizzabili anche per il calcio a cinque. Successivamente si interverrà sul campo da calcio esistente, che verrà riqualificato e configurato come campo a sette.

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Possibili sviluppi futuri

Il progetto prevede la possibilità di ulteriori sviluppi futuri, tra cui la realizzazione di un terzo campo da tennis coperto, che potrà essere utilizzato anche per il pickleball, disciplina in forte crescita a livello internazionale.

La conclusione dei lavori della prima fase è prevista entro l’anno. L’opera è resa possibile dalla convenzione sottoscritta nello scorso mese di Aprile tra il Comune di Cesano Maderno, BASF e Bracco, finalizzata all’ammodernamento degli impianti sportivi di via Martinelli e all’ampliamento delle attività offerte ai cittadini.

Dichiarazione del Sindaco