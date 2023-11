Dovevano partire in estate ma sono stati rinviati a causa dei violenti nubifragi che hanno colpito la città nei mesi scorsi. Parliamo dei lavori di riqualificazione di due aree gioco attrezzate a Desio: quella di via Trincea delle Frasche e quella di via Kuliscioff.

Il progetto di riqualificazione delle due aree - i lavori sono partiti proprio in questi giorni - ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza e l’attrattività, oltre ad assicurare l’accessibilità e, laddove possibile, l’inclusività, così come previsto dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dal Piano di Accessibilità Urbana (PAU) vigente.

Partiti i lavori di riqualificazione in due aree gioco di Desio

“Questi lavori erano stati programmati per l’estate, ma sono stati rinviati a causa del violento nubifragio che si è riversato anche sulla nostra città – sottolinea il vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Verde e Parchi Andrea Villa – Abbiamo dovuto necessariamente prendere atto degli ingenti danni che l'evento calamitoso del 24 luglio ha causato nel giardino di via Trincea delle Frasche, per cui è in corso di stesura una variante che prevede la sostituzione dei giochi e degli arredi danneggiati irreparabilmente, oltre alla messa a dimora di 6 nuovi platani abbattuti dalla tempesta”.

Al netto dei costi aggiuntivi e del prolungamento delle tempistiche per sistemare le aree a seguito del nubifragio, il progetto “prevede la manutenzione straordinaria per una spesa di oltre 200mila euro, dove l’Amministrazione, grazie a un contributo di Regione Lombardia, investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche”, prosegue Villa.

Il filo conduttore

Questa progettazione ha mantenuto un filo conduttore che caratterizzasse gli interventi e conferisse alle aree gioco riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del "Palio degli Zoccoli" a cui appartengono. I ‘fili conduttori’ sono inclusivi ed identitari: inclusivi per consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità, senza che nessuno si senta escluso, identitari perché questi spazi saranno legati al Palio, riportandone simboli e colori delle contrade in cui si trovano.

I lavori in via Trincea delle Frasche

L’area gioco si trova a Desio, nella contrada San Carlo, una zona residenziale a bassa densità abitativa. Saranno create nuove pavimentazioni e percorsi in tema di accessibilità introducendo alcuni elementi che richiamino la contrada San Carlo e i suoi colori: l'azzurro e il grigio. Lo spazio sarà suddiviso secondo tre principali funzioni: aree gioco, aree per l’attività motoria e quella per il gioco libero.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree gioco con pavimentazioni in antitrauma, drenanti e accessibili, la formazione di un nuovo percorso di collegamento tra le aree gioco per facilitare l’accessibilità, il rifacimento del vecchio percorso con un nuovo tracciato ad uso misto, gioco, sport e svago, l’incremento di nuovi giochi per stimolare le attività di movimento e di socializzazione, arredi vari, una nuova fontanella con allacciamento alla rete idrica comunale, un marciapiede e un attraversamento pedonale rialzato per il rallentamento del traffico veicolare lungo via Trincea delle Frasche.

E quelli in via Kuliscioff

L’area gioco di via Kuliscioff si trova nella contrada Bassa. Questo intervento vuole valorizzare il giardino, dotandolo di nuovi giochi e rendendolo accessibile. Saranno quindi realizzati: un collegamento tra le aree gioco per facilitare l’accessibilità, nuove aree gioco con pavimentazioni antitrauma, drenanti e accessibili, la ricostruzione del vecchio tracciato presente verso via Bandera, la sistemazione della vegetazione presente sul lato di via Bandera con abbattimenti e rimozione di ceppaie, oltre alla posa di panchine lungo il nuovo tracciato.