L'obiettivo, come sottolineato dall'assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio di Desio, Martina Cambiaghi è quello di "restituire il valore che merita a Villa Tittoni, un luogo dove si tramanda la tradizione, dove la storia racconta una Desio da custodire".

Partiti i lavori per il restauro conservativo della facciata dell’ala Ovest di Villa Tittoni

Il primo passo per poterlo fare al meglio è quello di garantirne la conservazione e renderne fruibili gli spazi a tutti i cittadini. Con questo intento hanno preso il via i lavori sull'ala ovest di Villa Tittoni a Desio, un progetto che prevede opere volte principalmente a preservare il monumento e le superfici decorate presenti nell’ala occidentale della villa, per assicurare la piena fruizione dei luoghi recentemente rifunzionalizzati dello spazio Stendhal. L’intervento prevede una spesa di circa 300 mila euro e sarà terminato indicativamente entro l’estate.

Il restauro conservativo

I lavori previsti prevedono principalmente il restauro conservativo delle facciate esterne (lato corte d’onore, lato su via Lampugnani, lato su corte rustica), compresa l'integrazione dei serramenti esterni mancanti e la sistemazione di quelli esistenti, la bonifica delle lastre sottocoppo in eternit, il risanamento conservativo dell'orditura lignea, la revisione del manto di copertura, al fine di mettere in sicurezza la struttura da un punto di vista ambientale, nonché per prevenire e impedire il verificarsi di infiltrazioni di acqua, che potrebbero causare danni alle superfici e alle strutture esistenti in quel tratto di edificio.

Le facciate

Dopo una prima fase di pulitura e lavaggio delle superfici, si procederà al risanamento della parte bassa di entrambe le facciate con la rimozione degli intonaci per la costituzione di un nuovo strato. Si procederà poi alla stesura di una rasatura uniformante su tutta la superficie dei pilastri verticali e alla tinteggiatura degli intonaci. Gli elementi lapidei verranno preventivamente pre-consolidati con silicato di etile in quei punti che potrebbero danneggiarsi in fase di pulitura. Per una più coerente lettura della facciata sulla corte, si prevede di rimuovere il tamponamento del secondo passaggio verso la villa - ora ingresso secondario allo spazio eventi - sostituendolo con un serramento vetrato in legno analogo a quelli presenti sul fronte opposto alla corte, sede della Biblioteca.

Serramenti

Come per i locali posti al piano terra (ora destinati all’Urban Center), è in programma la sostituzione dei serramenti anche al piano superiore. Saranno poi ritinteggiati i serramenti della sala polifunzionale e le persiane del prospetto ovest, compreso l’androne.

E coperture

Questa fase include la rimozione del manto in coppi, con accurata selezione e pulizia degli elementi riutilizzabili, lo smaltimento e la bonifica delle lastre in cemento-amianto, oltre all’ispezione puntuale dell’orditura lignea. Si revisioneranno sostituiranno, laddove necessario, le lattonerie in rame e i collari in piombo dei comignoli.

"Un cantiere tanto atteso"

“Ha preso il via un cantiere tanto atteso, un intervento specialistico a tutela del piu’ importante patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del nostro territorio – racconta l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio Martina Cambiaghi – il nostro intento è restituire il valore che merita a Villa Tittoni, un luogo dove si tramanda la tradizione, dove la storia racconta una Desio da custodire. L’obiettivo è continuare a valorizzare il bene anche attraverso l’organizzazione di eventi mirati alla sua fruizione, come mostre, visite guidate, conferenze e contenuti dedicati, oltre ad iniziative di intrattenimento e aggregazione".