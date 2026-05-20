Partito il piano di disinfestazione periodica contro le zanzare

Gli interventi da aprile a settembre: l'importanza della collaborazione tra Comune e cittadini

“Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” e in collaborazione con ATS Brianza, ha predisposto un piano d’intervento mirato a tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse dagli insetti tipici del periodo estivo. Con l’arrivo della stagione calda, il Comune di Desio ha dato il via al programma annuale di contrasto alla proliferazione delle zanzare. L’Amministrazione comunale, in linea con le direttive dele in collaborazione con ATS Brianza, ha predisposto una tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse dagli insetti tipici del periodo estivo.

L’impegno del Comune

Il piano di disinfestazione comunale prevede 6 cicli di trattamenti larvicidi, distribuiti con cadenza mensile nel periodo compreso tra aprile e settembre. Gli interventi, affidati a una società specializzata, interesseranno oltre 8.000 tombini, caditoie e bocche di lupo dislocati in più di 400 vie del territorio cittadino.

Per queste operazioni vengono utilizzati larvicidi a bassa tossicità, scelti per il loro profilo di sicurezza ambientale, che agiscono direttamente nei focolai dove le zanzare depongono le uova. In caso di emergenze sanitarie o casi sospetti di malattie trasmesse da zanzare, il Comune è pronto ad attivare ulteriori trattamenti adulticidi straordinari entro 24 ore dalla segnalazione delle autorità sanitarie.

La disinfestazione larvicida è prevista a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dal 15 al 20 del mese

Accanto alla lotta alle zanzare, il Comune ha programmato un calendario specifico per il servizio di derattizzazione: dopo marzo e maggio, si rinnoverà a settembre e dicembre dall’1 al 5 di ogni mese

Il commento

“Il successo di ogni campagna antizanzara dipende in larga misura dal comportamento responsabile dell’intera collettività – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Stefano Guidotti – Qualsiasi intervento del Comune, pur capillare, avrà un’efficacia ridotta se nelle aree private permangono condizioni favorevoli alla deposizione delle uova. Per questo chiediamo ai cittadini di attivarsi con piccole, ma fondamentali, azioni quotidiane: eliminare l’acqua stagnante dai sottovasi e trattare i propri tombini non è solo un obbligo previsto dall’ordinanza, bensì un gesto di cura per la salute di tutta la comunità”.

Il ruolo fondamentale dei privati

La lotta alle zanzare può avere successo solo con la piena collaborazione della collettività. Poiché la maggior parte dei focolai si sviluppa in aree private (giardini, balconi, aree dismesse), il Sindaco ha emesso un’ordinanza che disciplina azioni mirate per i cittadini, amministratori di condominio e responsabili di attività produttive.

Diverse sono le buone regole per i cittadini:

Evitare ristagni d’acqua: è vietato abbandonare contenitori all’aperto dove possa accumularsi acqua piovana. Sottovasi, ciotole per animali e annaffiatoi devono essere svuotati regolarmente o capovolti;

è vietato abbandonare contenitori all’aperto dove possa accumularsi acqua piovana. Sottovasi, ciotole per animali e annaffiatoi devono essere svuotati regolarmente o capovolti; Coprire i contenitori d’acqua: cisterne e contenitori per l’irrigazione degli orti devono essere chiusi ermeticamente con coperchi o reti zanzariere a maglia fitta;

cisterne e contenitori per l’irrigazione degli orti devono essere chiusi ermeticamente con coperchi o reti zanzariere a maglia fitta; Trattare i tombini privati: i cittadini devono provvedere autonomamente al trattamento dei tombini e delle griglie di scarico nelle proprie aree private (cortili, giardini, rampe box), utilizzando prodotti larvicidi reperibili in commercio;

i cittadini devono provvedere autonomamente al trattamento dei tombini e delle griglie di scarico nelle proprie aree private (cortili, giardini, rampe box), utilizzando prodotti larvicidi reperibili in commercio; Manutenzione del verde e delle grondaie: mantenere i giardini puliti, tagliare periodicamente l’erba e verificare che le grondaie non siano ostruite per evitare ristagni;

mantenere i giardini puliti, tagliare periodicamente l’erba e verificare che le grondaie non siano ostruite per evitare ristagni; Cimiteri: i contenitori dei fiori devono essere svuotati frequentemente o riempiti di sabbia umida.