Dedicati a tutte le coppie che si stanno avvicinando all’adozione e desiderano conoscere la realtà e le caratteristiche dell’adozione nazionale e internazionale, sono in partenza i nuovi corsi di preparazione all'adozione organizzati dal Centro Unico Adozioni di Asst Brianza.

Partono in Brianza i nuovi corsi di preparazione all'adozione

Il Centro, che come noto comprende i tre poli territoriali di Vimercate, Seregno e Desio, costituisce un punto di riferimento in Brinza per l'utenza e gli Enti coinvolti nel percorso adottivo.

In particolare i corsi in partenza serviranno agli utenti che vi prenderanno parte per conoscere la realtà e le caratteristiche dell’adozione nazionale e internazionale, per fare il punto sull’iter da intraprendere per realizzare una genitorialità adottiva ed per orientare le proprie scelte con maggior consapevolezza.

Cinque quelli in partenza a Desio

Cinque gli incontri previsti, tutti in orario preserale: il 9,16, 23, 30 novembre e il 6 dicembre. Gli appuntamenti, dalle 17.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Desio, affrontano tutte le tematiche inerenti il processo di adozione. Sono gratuiti ed è obbligatoria la partecipazione della coppia per conseguire l’attestato di frequenza.

Con la partecipazione di una équipe qualificata

Estremamente qualificato l’équipe professionale del Centro Unico Adozioni di ASST Brianza: negli anni, ha effettuato uno specifico training formativo e vanta un’esperienza tecnica pluriennale in materia di adozione nazionale ed internazionale.

E’ formata da psicologi e assistenti sociali che svolgono diverse funzioni e attività: sportello informativo sull’iter adottivo; indagine psico-sociale sulle coppie, su mandato del Tribunale per i Minorenni; sostegno al nucleo familiare nel primo anno di adozione e disponibilità a proseguire oltre il primo anno; collaborazione con Scuole/Enti/Servizi Territoriali; sostegno post-adozione, rivolti a genitori e figli.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni ed iscrizioni ai corsi del prossimo novembre e dicembre occorre inviare una mail a corsoadozione.pre@asst-brianza.it