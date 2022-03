Iniziativa

Si terrà la Domenica delle Palme, punta a coinvolgere i commercianti. Insieme anche una raccolta fondi della Pro Loco da destinare a iniziative per i profughi ucraini.

Pasqua di colori, girando per Desio. L'iniziativa promossa dall'assessorato al Commercio e al Marketing territoriale, si terrà domenica 10 aprile, la domenica che precede Pasqua.

Pasqua di colori, girandole all'esterno dei negozi

I commercianti allestiranno la loro vetrina a tema pasquale, primaverile e di colori. Simbolo della giornata saranno le girandole con le quali verrà allestito il centro cittadino e le vie dell'asse del commercio e della cultura con l'esposizione di girandole colorate al di fuori degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa.

Anche ai cittadini, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, verranno distribuite delle girandole con le quali, entrando nei negozi aderenti, si potrà accedere a un piccolo sconto su articoli selezionati o a un omaggio, a discrezione del commerciante. Contestualmente è stata organizzata una raccolta fondi a cura della Pro Loco da destinarsi a iniziative per i profughi ucraini.

Mercatino di sapori, bancarelle e artisti di strada

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile dalle 9 alle 19, ad animare la città ci saranno un mercatino di sapori, bancarelle di hobbisti e artisti di strada.

"La festa Pasqua di Colori nasce dall'idea di creare una nuova iniziativa nel contesto delle tradizionali feste pasquali – dichiara Samantha Baldo, assessore al Commercio, Marketing Territoriale - con lo scopo di incentivare, con i mezzi a disposizione, il commercio locale e il territorio cittadino in termini di marketing territoriale attraverso un evento cittadino che sia anche evento commerciale. La girandola, da cui il gioco di parole "Girando per Desio", pensata come simbolo da una parte commerciale e dall'altra solidale, è quell'elemento che crea un filo conduttore fra associazioni, cittadini, commercianti e quindi con la città intesa come comunità. L'auspicio pertanto è che questa iniziativa diventi occasione perché la Domenica delle Palme diventi un momento di festa e condivisione con tutta la cittadinanza". Diversi commercianti di via Garibaldi, corso Italia, via Lampugnani e via XXIV Maggio hanno già aderito all'iniziativa. Chi volesse comunicare la propria adesione può mandare una mail a suap@comune.desio.mb.it.