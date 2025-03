Pasquale Bruno in trasferta con gli Amici della Brianza

Pasquale Bruno sarà presente al Trofeo “Hearts without Borders” a Edimburgo con gli "Amici della Brianza".

L'ex calciatore Pasquale Bruno

Le iniziative degli “Amici Della Brianza – Rappresentativa Italian Friends”, la squadra amatoriale composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro, sono ancora una volta “senza frontiere” e ricche di piacevoli sorprese e questa volta sorprese di grande prestigio. Pasquale Bruno, il celebre ex calciatore del campionato di Serie A (Juventus, Torino, Fiorentina, Como e Lecce) e della Premiership Scozzese (Heart of Midlothian) e ora opinionista televisivo e procuratore, ha confermato a Fabio Di Pasquali, presidente dell'associazione "Amici della Brianza", la sua presenza in occasione della trasferta di Edimburgo contro le “Old Glories - Heart of Midlothian” durante una telefonata davvero “emozionante”. Impossibile citarli tutti, ma solo per ricordare qualche nome tra compagni di squadra e avversari contro i quali Pasquale ha giocato nel corso della sua carriera: Diego Armando Maradona, Michel Platini, Lothar Matthaus, Careca, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Pierluigi Casiraghi… e molti altri .

La soddisfazione del presidente

La telefonata tra Pasquale Bruno e Fabio è stata per quest’ultimo motivo di grande soddisfazione: “Parlare con un vero e proprio mito e monumento del calcio italiano, è stato a tratti surreale, ma allo stesso tempo è stato sorprendente trovare in Pasquale un senso di semplicità e disponibilità incredibilmente unica… che dire… grazie di cuore per essere dei nostri, renderai la nostra trasferta ancora più indimenticabile”. Pasquale ha confermato a Fabio che sarà all’evento che si svolgerà a Edimburgo durante il weekend del 26 e 27 aprile 2025 (e il numero della sua divisa sarà il 2). Evento che sarà anche un'occasione legata al sociale e alla beneficenza; infatti, i proventi che saranno raccolti grazie a un'asta per la maglia di Lautaro Martinez saranno devoluti interamente all’Associazione Carrobiolo di Monza.

“Un piacere sincero poter essere della squadra della “Rappresentativa Italian Friends – Amici della Brianza” e aver accettato l’invito da parte di Fabio e del mio amico Scott Wilson; metterò a disposizione la mia esperienza durante l’incontro, dove sarò però prevalentemente il “mister” degli RIF’s - ADB’s, cercando di trasferire a tutti i ragazzi un po' di grinta e spirito agonistico, che sono stati la mia principale caratteristica durante la mia gloriosa carriera calcistica” ha dichiarato Pasquale.

Il team manager

Anche il team manager Umberto Floriani ha voluto commentare la piacevole notizia per la partecipazione di Pasquale alla partita di Edimburgo: “Da ragazzino, seguivo con ammirazione Pasquale Bruno per la sua tenacia e carica agonistica; sarà un onore averlo con noi e poter approfittare dei suoi consigli durante il nostro incontro”.

L'asta benefica

Si preannuncia un evento davvero unico nel suo genere, durante il quale i ragazzi provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo, saranno ambasciatori di aggregazione e pura passione calcistica, sfidando gli Hearts nel trofeo “Hearts Without Borders”. Come detto i proventi che saranno raccolti grazie a un'asta per la maglia di Lautaro Martinez saranno devoluti interamente all’Associazione Carrobiolo di Monza. Ricordiamo che per partecipare all’asta benefica per vincere la maglia ufficiale dell’Inter autografata dal campione di serie A Lautaro Martinez, basta scrivere a Fabio Di Pasquali ai seguenti contatti: fabio.dipasquali@gmail oppure inviando un whatsapp al seguente numero 335 6020671.