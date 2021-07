Passaggi a livello chiusi per lavori: ecco dove

"I lavori vanno fatti però i passaggi a livello chiusi creeranno sicuramente problemi a cittadini e lavoratori".

Passaggi a livello chiusi a Macherio

Sono in corso lavori di manutenzione dei binari della ferrovie che richiedono chiusure dei passaggi a livello a Macherio e Sovico. Il consigliere comunale di Macherio, Silvano Resnati (Fratelli d’Italia) si è fatto portavoce dei residenti nei pressi del passaggio a livello di via Visconti, che rimarrà chiuso per qualche giorno. Una chiusura temporanea, che interessa anche altri passaggi a livello del territorio, per consentire, come detto, la manutenzione ai binari della ferrovia. "Il disagio maggiore ce l’hanno i residenti in via Trento e Trieste che, per venire in centro a Macherio, in chiesa o verso il cimitero sono costretti ad andare a Biassono e poi a tornare indietro - spiega Resnati - Penso anche alle tante aziende del territorio che faranno fatica a spostarsi. Auspico, inoltre, che venga ripristinato il servizio della linea Seregno-Carnate sospeso da circa due anni e sostituito con la navetta". "Devono sostituire tutti i binari e le traversine - spiega il sindaco Mariarosa Redaelli - Abbiamo cercato di limitare i disagi chiedendo di tenere chiusi il meno possibile i passaggi a livello. Con l’aiuto della Polizia locale abbiamo avvisato tutte le aziende interessate e cercato soluzioni viabilistiche alternative".

Gli orari e i giorni di chiusura

Come Macherio anche il sindaco di Sovico, Barbara Magni, è intervenuta per limitare i disagi specialmente nella zona industriale: "Abbiamo fatto una riunione e concordato chiusure più limitate - spiega il primo cittadino - Abbiamo aziende che attendono tir dall’estero. Sappiamo che i lavori vanno fatti ma abbiamo anche cercato di trovare un compromesso". Nella comunicazione inviata alle aziende si legge: A causa dell'esecuzione di lavori di rinnovamento e risanamento della linea ferroviaria, il passaggio a livello di via Manzoni a Sovico resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle 8 di oggi (domenica 18 luglio) alle 8 di lunedì 19 luglio e dalle 8 di martedì 20 luglio alle 8 di giovedì (22 luglio).

Pertanto nei periodi di chiusura sopra indicati, il traffico diretto o proveniente dalla zona industriale del Comune di Sovico potrà avvenire sul seguente percorso: viale Regina Margherita, via Bosco del Ratto, via Dei Greppi nel Comune di Macherio. Via Cascina Greppi nel Comune di Sovico e viceversa. Nei giorni in cui il suddetto passaggio a livello sarà aperto (ossia dalle 8 di lunedì 19 luglio alle 8 di martedì 20 luglio) il transito dei mezzi pesanti potrà avvenire in entrambi i sensi su via Manzoni.

Per l'esecuzione dei lavori il passaggio a livello di via Delle Prigioni resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle 8 di venerdì 17 luglio alle 8 del 25 luglio.

