Passaggio a livello fuori uso, traffico bloccato in viale Kennedy

Traffico bloccato in viale Kennedy, la strada provinciale che collega Carate Brianza a Besana in Brianza. In particolare all'altezza della stazione di Villa Raverio, si è formata una lunga coda.

Passaggio a livello fuori uso

A provocarla un guasto al passaggio a livello poco distante, in via Sirtori a Villa Raverio, all'altezza del negozio "Il Mio Macellaio". Lì è fermo un convoglio, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei tecnici incaricati di riparare le sbarre che non vogliono saperne di scendere correttamente.

Lunghe code

Il traffico ferroviario è stato così fermato, con ripercussioni su viale Kennedy dove si trova un secondo passaggio a livello che taglia in due la provinciale e che al momento resta chiuso, impedendo il passaggio delle auto. Inevitabile il formarsi di una lunga coda in ambedue i sensi di marcia.