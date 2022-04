Desio, Polizia Locale

"La nostra linea d'azione sarà quella che ho già trovato nel comando: il cittadino continuerà a essere sempre al centro del nostro servizio".

Passaggio di consegne tra Maurizio Di Mauro e il nuovo comandante Giovanni Dongiovanni alla Polizia Locale di Desio.

Passaggio di consegne e ringraziamento

Si è tenuta oggi lunedì 11 aprile 2022, presso il Comando di Polizia Locale di Via Partigiani d'Italia, la cerimonia del passaggio di consegne tra il comandante uscente Maurizio Di Mauro, che lascia per il pensionamento, e il nuovo comandante del corpo di Polizia Locale Giovanni Dongiovanni. "Ringrazio tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale che, pur tra le inevitabili difficoltà, è sempre riuscito a portare a termine gli obiettivi che l'Amministrazione comunale gli ha affidato e auguro buon lavoro al nuovo comandante e a tutto il Comando di poter continuare a raggiungere importanti obiettivi per la città" questo il saluto del comandante uscente Di Mauro (65 anni) agli uomini e alle donne agenti e ufficiali presenti e al suo collega Dongiovanni.

Il saluto del nuovo comandante

Il comandante Dongiovanni, 40 anni, ha al suo attivo due precedenti esperienze come comandante, una a San Giuliano Milanese e una a Jesi. Nel suo intervento di saluto agli agenti, agli ufficiali e alle autorità cittadine presenti, ha sottolineato: " La nostra linea d'azione sarà quella che ho già trovato nel comando: il cittadino continuerà a essere sempre al centro del nostro servizio. La sicurezza della città è la nostra missione e lì dovremo stare. Io sono uno di voi - ha poi aggiunto Dongiovanni, rivolgendosi direttamente ad agenti ed ufficiali - Vi parlerò sempre utilizzando il 'noi' perché sono nato agente di Polizia Locale e quindi ho esperienza diretta di tutto quello che voi fate ogni giorno, dal lavoro in strada, ai controlli di polizia commerciali nei mercati, a quelli ambientali e alle notifiche. Ringrazio tutti voi e in particolar modo il comandante Di Mauro che mi ha accolto e introdotto nel comando con un fare 'paterno' di supporto, cosa della quale lo ringrazio.".

Attestato di riconoscimento a Di Mauro

"In questo periodo, che sarà inevitabilmente di assestamento, dovremo tutti aiutare il nuovo comandante a conoscere la nostra città - le parole del sindaco Simone Gargiulo - Sono sicuro che nelle problematiche che potrà incontrare avrà il sostegno di tutto il Corpo della Polizia Locale di Desio. Auguro quindi buon lavoro a tutti. Presente alla breve cerimonia anche il vicesindaco Andrea Villa, che ha la delega alla Sicurezza, e ha consegnato un attestato di riconoscimento della città al neo pensionato Maurizio Di Mauro, augurandogli di poter realizzare, in questo nuovo periodo della sua vita, tutto ciò che più desidera.