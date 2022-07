Passante Milano, treni soppressi o limitati

Treni soppressi o limitati "a causa del caldo torrido e della manutenzione straordinaria in sede di deposito". Interrotto il Passante di Trenord con treni cancellati fino ad almeno martedì 26 luglio. A subire disagi la linea S1 da Saronno, così come la linea S2 da Milano Rogoredo a Seveso che sarà totalmente soppressa.

Treni soppressi

Ieri (sabato 23 luglio) sono partite le soppressioni dei treni di Trenord che entrano nel Passante Ferroviario di Milano. Dopo una prima settimana con convogli cancellati (come la linea S2) "a causa del caldo torrido e di manutenzione straordinaria in sede di deposito", la società di trasporti alza bandiera bianca. Ora, il problema sarebbe riconducibile al consumo eccessivo delle ruote dei treni nella tratta del Passante di Milano. Già, 35 treni sono fermi nelle officine di Novate Milanese e di Rho per manutenzione straordinaria.

S1 da Saronno limitata, S2 soppressa

A farne le spese sono le linee suburbane con origine e destinazione il passante ferroviario. La S1 fra Lodi e Milano Rogoredo circolerà un treno ogni ora per direzione almeno fino a martedì. Cancellati invece tutti i treni della linea S2 per il Passante con forti disagi per i pendolari della linea Milano-Seveso. Si vedranno dimezzata l’offerta ferroviaria fino a domenica 28 agosto. Il servizio della linea S2 Seveso-Milano Rogoredo sarà cancellato. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S4 Camnago/Seveso-Milano Cadorna che circolerà regolarmente, con un treno ogni 30 minuti.