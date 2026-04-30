Passione e velocità: Arcore celebra il Mito Gilera con Benedicto Caldarella

Se il rombo dei motori d’epoca e il fascino delle “Rosse di Arcore” vi fanno ancora battere il cuore, segnatevi questa data sul calendario: martedì 12 maggio 2026. Il Registro Storico Gilera ha organizzato un appuntamento imperdibile per tutti i nostalgici e gli amanti della velocità.



Una Notte di Storia Motociclistica

Presso l’Auditorium della Parrocchia Maria Nascente di Bernate (frazione di Arcore), alle ore 21 si terrà l’evento “Una serata tra velocisti”. Non sarà una semplice conferenza, ma un vero e proprio tuffo nel passato glorioso di uno dei marchi che ha reso l’Italia (e Arcore in particolare) protagonista sulle piste di tutto il mondo.

L’ospite d’onore: Benedicto Caldarella

Il protagonista assoluto della serata sarà Benedicto Caldarella, il leggendario pilota argentino che negli anni Sessanta ha saputo domare le potenti moto della casa arcorese. Sarà l’occasione per ascoltare dalla sua voce aneddoti, sfide e retroscena di un’epoca in cui correre significava coraggio puro e ingegno meccanico.

“Interverranno anche altri personaggi chiave che hanno contribuito a scrivere la storia della Gilera, rendendo l’incontro un mosaico di testimonianze uniche.” Oltre alle interviste dal vivo, l’evento sarà arricchito da filmati d’epoca e fotografie storiche che mostrano le Gilera schierate ai nastri di partenza dei circuiti internazionali più famosi, un tributo ai colori e alle gesta dei portacolori che hanno reso immortale il marchio e la possibilità di interagire con esperti e appassionati del settore.