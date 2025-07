Pastasciutta antifascista per aiutare Gaza

Nel corso della Pastasciutta Antifascista sarà messa in vendita la GAZA COLA a sostegno dell'economia palestinese. Un prodotto che porta con sé il sapore della dignità in un momento così drammatico per la popolazione di Gaza, scegliere questa cola è anche un piccolo gesto di solidarietà. Una bevanda, sì, ma anche un simbolo di vicinanza, memoria e impegno. Certo poca, pochissima cosa, ma non possiamo dimenticare la spaventosa tragedia del popolo di Gaza dove agli oltre 60.000 morti e ai quasi 120.000 feriti si aggiungono fame, malattie, distruzioni e non si può rimanere a guardare".