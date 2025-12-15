Tre incontri formativi per conoscere la psicologia dei cani, entrare in empatia con loro, prevenire aggressività e problemi comportamentali, ma anche apprendere gli obblighi di legge e a chi rivolgersi nel caso di problemi. Sono questi gli argomenti del corso di formazione per il rilascio del patentino a cui potranno partecipare i proprietari di cani e non, ma anche semplici cittadini che volessero saperne di più.
Patentino di conduzione dei cani, nuovo corso in Brianza
Il Comune di Desio insieme a Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, e ad Ats Brianza promuove tre serate nel mese di gennaio per conoscere da vicino i comportamenti dei cani, i rapporti di relazione con l’uomo e la comunicazione olfattiva, acustica e visiva.
“Il benessere degli animali inizia con la consapevolezza del loro carattere da parte di tutti noi. Per questo come Amministrazione comunale insieme a Enpa e al dipartimento veterinario di Ats Brianza – che metterà a disposizione i suoi professionisti – promuoviamo questo momento formativo aperto non solo a chi possiede un cane, ma anche a chi volesse adottarne uno o semplicemente saperne di più – commenta l’assessore al benessere animale, Stefano Guidotti -. Nel frattempo, continueremo a lavorare per promuovere il benessere degli animali attraverso azioni concrete come la realizzazione di nuove aree di sgambamento. Una città è davvero per tutti, quando si dimostra sensibile anche nel rispetto e nella cura dei suoi animali”.
Per tre lunedì a partire dal 12 gennaio si potrà seguire il corso con inizio alle ore 20 presso la Sala Pertini all’interno del palazzo municipale.
Il programma completo dei tre incontri
- Lunedì 12 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30
Dottor Diego Perego, Direttore Dipartimento Veterinario e Direttore Servizio Igiene Urbana Ats Brianza
Perché un corso con proprietari attuali o futuri di cani
Dottoressa Antonella Fiore
L’etologia canina
Etogramma
Approccio cognitivo e relazionale
Dottoressa Virna Cavalli
Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva
La comunicazione intra ed extra-specifica
Relazione uomo-cane: errori di comunicazione
- Lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30
Dottoressa Antonella Fiore
Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano)
Razze canine: etogramma di razza e adozione consapevole
Dottoressa Virna Cavalli
I bisogni fondamentali del cane
Aggressività e comportamenti aggressivi
Come prevenire l’aggressività e i problemi comportamentali
- Lunedì 26 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30
Dottoressa Alessia Gullotta, dottor Gianluca Abbate, Dottor Francesco Bentivegna
Gli obblighi di legge del buon proprietario
Le figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi
Al termine dei tre incontri sarà possibile sottoporsi al test di apprendimento per l’attestato di partecipazione che sarà rilasciato a richiesta dopo il versamento di 20 euro ad Ats Brianza.
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 8 gennaio scrivendo all’indirizzo e-mail patentino@enpamonza.it. Il contributo di iscrizione che sarà devoluto a Enpa Monza e Brianza è di 10 euro.