Tre serate nel mese di gennaio per conoscere da vicino i comportamenti dei cani, i rapporti di relazione con l’uomo e la comunicazione olfattiva, acustica e visiva.

Tre incontri formativi per conoscere la psicologia dei cani, entrare in empatia con loro, prevenire aggressività e problemi comportamentali, ma anche apprendere gli obblighi di legge e a chi rivolgersi nel caso di problemi. Sono questi gli argomenti del corso di formazione per il rilascio del patentino a cui potranno partecipare i proprietari di cani e non, ma anche semplici cittadini che volessero saperne di più.

Patentino di conduzione dei cani, nuovo corso in Brianza

Il Comune di Desio insieme a Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, e ad Ats Brianza promuove tre serate nel mese di gennaio per conoscere da vicino i comportamenti dei cani, i rapporti di relazione con l’uomo e la comunicazione olfattiva, acustica e visiva.

“Il benessere degli animali inizia con la consapevolezza del loro carattere da parte di tutti noi. Per questo come Amministrazione comunale insieme a Enpa e al dipartimento veterinario di Ats Brianza – che metterà a disposizione i suoi professionisti – promuoviamo questo momento formativo aperto non solo a chi possiede un cane, ma anche a chi volesse adottarne uno o semplicemente saperne di più – commenta l’assessore al benessere animale, Stefano Guidotti -. Nel frattempo, continueremo a lavorare per promuovere il benessere degli animali attraverso azioni concrete come la realizzazione di nuove aree di sgambamento. Una città è davvero per tutti, quando si dimostra sensibile anche nel rispetto e nella cura dei suoi animali”.

Per tre lunedì a partire dal 12 gennaio si potrà seguire il corso con inizio alle ore 20 presso la Sala Pertini all’interno del palazzo municipale.

Il programma completo dei tre incontri

Lunedì 12 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30

Dottor Diego Perego , Direttore Dipartimento Veterinario e Direttore Servizio Igiene Urbana Ats Brianza

Perché un corso con proprietari attuali o futuri di cani

Dottoressa Antonella Fiore

L’etologia canina

Etogramma

Approccio cognitivo e relazionale

Dottoressa Virna Cavalli

Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva

La comunicazione intra ed extra-specifica

Relazione uomo-cane: errori di comunicazione

Dottor , Direttore Dipartimento Veterinario e Direttore Servizio Igiene Urbana Ats Brianza Perché un corso con proprietari attuali o futuri di cani Dottoressa L’etologia canina Etogramma Approccio cognitivo e relazionale Dottoressa Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva La comunicazione intra ed extra-specifica Relazione uomo-cane: errori di comunicazione Lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30

Dottoressa Antonella Fiore

Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano)

Razze canine: etogramma di razza e adozione consapevole

Dottoressa Virna Cavalli

I bisogni fondamentali del cane

Aggressività e comportamenti aggressivi

Come prevenire l’aggressività e i problemi comportamentali

Dottoressa Antonella Fiore Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano) Razze canine: etogramma di razza e adozione consapevole Dottoressa Virna Cavalli I bisogni fondamentali del cane Aggressività e comportamenti aggressivi Come prevenire l’aggressività e i problemi comportamentali Lunedì 26 gennaio 2026, dalle ore 20:30 alle 23:30

Dottoressa Alessia Gullotta, dottor Gianluca Abbate, Dottor Francesco Bentivegna

Gli obblighi di legge del buon proprietario

Le figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi

Al termine dei tre incontri sarà possibile sottoporsi al test di apprendimento per l’attestato di partecipazione che sarà rilasciato a richiesta dopo il versamento di 20 euro ad Ats Brianza.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 8 gennaio scrivendo all’indirizzo e-mail patentino@enpamonza.it. Il contributo di iscrizione che sarà devoluto a Enpa Monza e Brianza è di 10 euro.