Una nuova associazione, che aspira a diventare partito. Nel nome del ritorno alla Lega Lombarda, quella delle origini, dell’autonomia, della secessione e delle macro regioni... alla Gianfranco Miglio. Quella di Umberto Bossi, quella tradita, secondo i promotori, da Matteo Salvini, considerato il «male assoluto».

Un nuovo soggetto che vedrà la luce non a caso in città a Vimercate, terra di quel Pinamonte da Vimercate che, ancor più di Alberto da Giussano, raffigurato con la spada verso il basso e non verso l’alto, fu il vero volto simbolo della Lega Lombarda, alleanza di comuni che nel XII secolo si contrappose a Federico Barbarossa.

«Patto per il Nord» nel nome di Pinamonte

Si chiama «Patto per il Nord» il nuovo soggetto che vedrà ufficialmente la luce domenica prossima, 13 ottobre, alle 10, alla tenuta de «La Lodovica» di Oreno. Qui si terrà l’atto fondativo di un’associazione che, nelle intenzioni dei promotori, sarà una confederazione di sigle, associazioni, partiti, comitati, liste civiche. Una sorta di «Grande sindacato del nord», si legge nel manifesto che lo promuove.

«In attesa di poter diventare partito attraverso la prossima tornata elettorale - chiarisce Marco Poloni, segretario provinciale del Grande Nord, coordinatore del progetto - Vogliamo un ritorno alla Lega Lombarda, quella delle origini, quella tradita da Matteo Salvini che, sfruttando la buonafede di tanti elettori, ha trasformato un partito autonomista e secessionista in altro che nulla ha a che vedere con i valori e le intenzioni iniziali. Che poi sono quelle di Umberto Bossi, di Gianfranco Miglio. La Lega che voleva le macroregioni, che voleva la Padania, l’autonomia, quella vera e non quella fasulla della recente proposta».

E quel che non si dice ufficialmente è che dietro a questo operazione ci sia proprio Bossi, che potrebbe anche presentarsi a sorpresa domenica scorsa all’incontro fondativo di Oreno. «Di certo ci saranno Giuseppe Leoni, uno dei fondatori della Lega, ci saranno gli ex ministri Roberto Castelli e Mario Borghezio - prosegue Marco Poloni - Da Vimercate inizia una vera rivoluzione per il Nord. Una scelta non casuale, perché nel simbolo della nuova associazione ci sarà Pinamonte da Vimercate, il vero ispiratore della Lega Lombarda che sconfisse il Barbarossa. E presenteremo anche l’inno, un motivo noto che diventerà la nostra colonna sonora».

Appuntamento quindi domenica a Oreno di Vimercate, «in Padania» si precisa sul manifesto.